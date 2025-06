Coreia do Sul suspende criação de moeda digital após avanço de stablecoins

O Banco da Coreia decidiu nesta segunda-feira, 30, encerrar os seus testes para o desenvolvimento de uma moeda digital de banco central (CBDC, na sigla em inglês). Responsável por liderar a política monetária da Coreia do Sul, a autarquia vinha avaliando a possibilidade de criar uma versão em blockchain do won.

De acordo com informações do jornal Business Times, o projeto chegou a avançar até uma etapa de pilotos com bancos. Entretanto, o banco central decidiu pausar as discussões ligadas ao projeto, sem apresentar uma justificativa clara para a suspensão.

A decisão da autoridade monetária ocorreu pouco depois do novo governo da Coreia do Sul ter apresentado um projeto de lei que regulamenta as stablecoins. O projeto permitiria que empresas emitissem as suas próprias criptomoedas pareadas a outros ativos, incluindo moedas fiduciárias.

Durante a campanha eleitoral deste ano, o agora presidente Lee Jae-myung fez diversas sinalizações ao setor de criptomoedas, prometendo uma regulação que incentive o crescimento do mercado. O projeto voltado às stablecoins faz parte desse esforço, facilitando a adoção dos ativos.

A Coreia do Sul é um dos principais mercados do setor de criptomoedas, mas tem sido criticada nos últimos anos por estabelecer regulações que, na visão do setor, acabam inibindo o crescimento do segmento. A priorização às stablecoins pode ter feito o banco central desistir da criação da CBDC.

CBDCs vs stablecoins

O episódio ilustra uma tensão crescente em diversos países sobre o desenvolvimento de CBDCs e a possível competição com stablecoins pareadas a moedas fiduciárias. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump proibiu a criação de uma CBDC e defende o incentivo a stablecoins de dólar.

Já na Europa, o Banco Central Europeu quer acelerar a criação de uma CBDC própria. A presidente do BCE, Christine Lagarde, tem criticado fortemente as stablecoins nas últimas semanas, afirmando que elas representam uma ameaça à estabilidade financeira global.

Até o momento, o Brasil tem adotado uma postura mais equilibrada. O país conta com um projeto de lei para regulação de stablecoins, que já estão entre os criptoativos mais usados por brasileiros, mas o Banco Central também segue avançando no desenvolvimento do Drex, a sua CBDC própria.

