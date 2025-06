Strategy anuncia investimento de quase R$ 3 bilhões no bitcoin e ronda 600 mil unidades

A Strategy anunciou nesta segunda-feira, 30, que realizou mais um investimento no bitcoin. Dessa vez, a empresa comprou cerca de US$ 531,9 milhões (mais de R$ 2,9 bilhões, na cotação atual) em unidades da criptomoeda, expandindo sua posição como maior detentora institucional do ativo.

De acordo com informações divulgadas pela empresa, foram adquiridas 4.980 unidades da criptomoeda, com um preço médio de US$ 106,8 mil por unidade adquirida. As compras ocorreram entre os dias 23 e 29 de junho, seguindo a estratégia de investimentos semanais no ativo.

Com as novas aquisições, a Strategy chega agora a 597 mil unidades de bitcoin na sua reserva corporativa. Os ativos são avaliados mais de US$ 64 bilhões, com a empresa investindo cerca de US$ 42 bilhões nas compras. Ao todo, o lucro potencial da companhia ronda os US$ 21 bilhões atualmente.

Dados apresentados pela empresa indicam que o preço médio por unidade adquirida está na casa dos US$ 70,9 mil. Até o momento, a companhia soma mais de 2,8% de todas as unidades da criptomoeda, que conta com uma oferta máxima de 21 milhões de unidades.

A Strategy reuniu o montante necessário para a nova compra a partir de uma oferta secundária de ações ordinárias e preferenciais. Na semana passada, foram vendidos US$ 519 milhões em papéis da empresa. A Strategy ainda pode realizar quase US$ 20 bilhões em vendas de ações.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento mensal automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita

A empresa prometeu investir mais de US$ 84 bilhões no bitcoin até o ano de 2027, combinando uma estratégia de ofertas secundárias de ações e venda de títulos de dívida privada. O valor é o dobro do proposto inicialmente pela companhia, em 2024.

Bitcoin valendo US$ 21 milhões?

A nova aquisição também ocorre pouco depois do ex-CEO e atual presidente do conselho da Strategy, Michael Saylor, afirmar que o bitcoin tem potencial para chegar a um preço de US$ 21 milhões nos próximos 21 anos. Atualmente, a criptomoeda é cotada em menos de US$ 110 mil.

Saylor disse que "as pessoas vão desejar ter comprado mais" unidades da criptomoeda. Famoso por suas projeções ousadas sobre o futuro do ativo, o executivo tem demonstrado um forte otimismo, prevendo uma valorização expressiva conforme o bitcoin se consolida como um "ouro digital".

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok