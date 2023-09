União entre IA e bitcoin vai transformar empresas, diz CEO da Ark Invest

Cathie Wood, CEO da Ark Invest e uma das mais famosas gestoras de Wall Street, compartilhou no último sábado, 2, uma visão otimista sobre a união entre o bitcoin e a inteligência artificial. Em uma publicação no X, antigo Twitter, ela sugeriu que há um "potencial transformador" envolvendo a sinergia entre as duas áreas.

No post, Wood enfatizou as possibilidades e implicações positivas que as tecnologias têm para diversos setores e para o cenário econômico em geral. Ela destacou que as duas tecnologias possuem uma "sinergia dinâmica" positiva, que abre margem para possíveis interações e combinações com impacto positivo.

"A convergência entre bitcoin e inteligência artificial poderá transformar a forma como as empresas se organizam, causando um colapso nos custos e uma explosão na produtividade. Fiquei impressionado com as possibilidades que esses empreendedores brilhantes estão criando", destacou a gestora, se referindo a projetos já existentes que combinam as tecnologias.

The convergence between Bitcoin - and AI could transform the way companies organize, causing a collapse in costs and an explosion in productivity. I was blown away by the possibilities these brilliant entrepreneurs are creating. Look for this podcast on Thursday! https://t.co/kPW92CuhFQ — Cathie Wood (@CathieDWood) September 2, 2023

Recentemente, a Ark Invest também publicou um documento que converge com a visão de Wood. Intitulado "investindo em inteligência artificial: onde surgirão os valores patrimoniais?”, o texto ressalta a visão da gestora e da empresa sobre a importância de avaliar o papel da inteligência artificial nas estratégias de investimento.

O documento também destaca as estratégias da Ark Invest que colheram frutos com investimentos em ações de tecnologia de inteligência artificial. O ETF ARK Disruptive Innovation, dedicado à inteligência artificial e outras tecnologias pioneiras, superou o índice Nasdaq 100, alcançando um lucro significativo no meio do ano de 41,2%.

Ao longo dos anos, Wood alocou investimentos em várias ações de empresas relacionadas com inteligência artificial, demonstrando a sua forte crença na tecnologia em ascensão. Wood também é conhecida pela defesa entusiasmada do bitcoin como uma opção promissora de investimento com foco em retornos significativos no longo prazo.

Ark Invest e bitcoin

A Ark Invest já publicou relatórios compartilhando a sua projeção de que a criptomoeda pode chegar a um preço de US$ 1 milhão até 2030, dependendo do grau da sua adoção pela população. Além disso, a empresa tem se esforçado para lançar um fundo negociado em bolsa (ETF) de preço à vista do bitcoin.

A publicação de Wood, juntamente com a pesquisa da ARK, ilustra a crescente influência da inteligência artificial ​​no mundo dos investimentos. A fusão do bitcoin com a tecnologia ​​pode potencialmente desencadear uma transformação nas operações corporativas, com chances de remodelar a produtividade e a dinâmica de custos.

À medida que os investidores exploram novos caminhos para o crescimento, o aceno de Wood e outros nomes importantes do mercado financeiro ao bitcoin e à inteligência artificial poderá ver mais investimentos fluindo para as duas tecnologias no futuro, servindo com uma validação institucional.

