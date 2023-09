Criador da Ethereum vende milhões em criptomoeda e mercado vê retaliação

Vitalik Buterin, um dos criadores do blockchain Ethereum, foi acusado nos últimos dias de ter realizado uma retaliação contra o projeto MakerDAO após o desenvolvedor ter vendido todas as unidades da criptomoeda nativa do projeto, a Maker, que ele detinha desde 2018.

Tudo começou quando um dos cofundadores e CEO da MakerDAO, Rune Christensen, fez uma publicação no fórum do projeto comentando sobre os próximos passos da iniciativa, que é mais famosa por ser a responsável pela stablecoin DAI, uma criptomoeda pareada ao dólar.

No texto, Christensen comentou que a próxima etapa da iniciativa, que seria o último passo no seu processo de desenvolvimento, seria criar um blockchain próprio para hospedar os seus projetos, incluindo a stablecoin. Para isso, ele defendeu que a rede deveria ser criada a partir da mesma linguagem de código usada para criar o blockchain Solana.

Na visão dele, a Solana seria a rede "mais promissora" como exemplo pela sua qualidade técnica, uma resiliência do seu ecossistema e a existência de outros blockchains bem-sucedidos que surgiram a partir da Solana, os chamados "forks". Além da Solana, ele também citou a rede Cosmos como outra opção.

The last phase of Endgame is the launch of a native blockchain for Maker with the codename NewChain

It will make the ecosystem more secure and efficient

After some research, I believe the Solana codebase should be considered as the basis for NewChainhttps://t.co/KyGxBBGlVH

— Rune (@RuneKek) September 1, 2023