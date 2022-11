Comitê da Câmara dos Deputados dos EUA terá audiência sobre caso FTX

O Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos anunciou que realizará uma audiência para investigar os eventos que resultaram no colapso da corretora de criptomoedas FTX.

A presidente do Comitê, a deputada democrata Maxine Waters, disse na segunda-feira, 28, que os deputados discutirão o colapso da FTX em um inquérito em 13 de dezembro, que deve ser a primeiro de uma série de audiências sobre a falência da exchange.

"Após a queda da FTX, a necessidade urgente de regulação nunca foi tão grande. O Comitê antecipou essa necessidade e já trabalha há vários meses para elaborar uma legislação bipartidária", informou o órgão da Câmara dos Estados Unidos em um post no Twitter.

Um comunicado anterior do comitê informou que os deputados esperam ouvir os indivíduos e as empresas envolvidas nos eventos que levaram a FTX a declarar. Entre os citados, está o ex-CEO da exchange, Sam Bankman-Fried, além da Alameda Research e da Binance.

Embora Bankman-Fried ainda esteja vivendo nas Bahamas, o jornalista do New York Times Andrew Sorkin disse em 24 de novembro que o ex-CEO da FTX pretende participar de uma conferência na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, em 30 de novembro.

O Comitê de Agricultura do Senado norte-americano também agendou uma audiência intitulada “Lições aprendidas com o colapso da FTX” para 1º de dezembro, com o presidente da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, Rostin Behnam, convocado para comparecer como testemunha.

Não está claro se Bankman-Fried também falará com o comitê caso permaneça no país após sua viagem a Nova York. A FTX tem sido alvo de legisladores e reguladores em todo o mundo após o pedido de falência da empresa encaminhado à justiça dos Estados Unidos em 11 de novembro.

O governo da Austrália disse que seu departamento do Tesouro planeja implementar leis destinadas a melhorar a proteção aos investidores no ano que vem, enquanto as autoridades de Singapura estão sob escrutínio por não terem alertado os investidores sobre os riscos da FTX.

