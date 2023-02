Com parcerias e liberação de tokens, criptomoeda de metaverso sobe mais de 70%

O SAND, token nativo do jogo The Sandbox, tem tido uma das melhores performances entre as criptomoedas de metaversos em 2023. De acordo com dados do site CoinMarketCap, ele acumula uma valorização de 70,32% no acumulado do ano, concentrada principalmente nas duas primeiras semanas de janeiro.

Por trás desse movimento, está não apenas o cenário favorável para o mercado cripto no início deste ano conforme a perspectiva para o ambiente macroeconômico dos Estados Unidos teve melhora, mas também algumas notícias específicas ligadas ao The Sandbox, um dos principais projetos de metaverso atualmente em funcionamento.

A plataforma, que permite criar avatares no metaverso e comprar e negociar itens e terrenos, possui um histórico de parcerias com empresas importantes, incluindo a Atari, a Warner Music Group e a Adidas, além de personalidades como o cantor Snoop Dogg.

Mais recentemente, a Animoca Brands, responsável pelo The Sandbox, anunciou uma parceria com o governo da Arábia Saudita. Um executivo da empresa disse que não poderia dar mais detalhes do acordo, mas ele envolve metas conjuntas para o metaverso. Quando a parceria foi anunciada, em 7 de fevereiro, a criptomoeda teve a melhor performance diária desde novembro de 2022.

Já na sexta-feira, 10, a influenciadora e celebridade Paris Hilton foi a mais nova famosa a se render ao The Sandbox. Ela anunciou em suas redes sociais que lançará um jogo dentro do metaverso que servirá como uma espécie de aplicativo de namoro para os usuários.

"Prepare-se para festejar na praia, pegue colecionáveis fofos e explore meu mais novo metaverso tropical de Parisland", anunciou Hilton em um post no Twitter. O lançamento ocorreu nesta segunda-feira, 13.

Get ready to party on the beach, pick up cute collectibles and explore my newest tropical Parisland metaverse! 💖 I'm launching a new experience in @TheSandboxGame on February 13th 👇🌴https://t.co/roREhkM4LF pic.twitter.com/cdSY5OEC2o — ParisHilton (@ParisHilton) February 9, 2023

Anúncios como de Paris Hilton e do governo da Arábia Saudita costumam ser bem recebidos no mercado ao sinalizar um aumento da adoção de um determinado criptoativo, com mais demanda por ele e, consequentemente, uma valorização no preço.

Mesmo assim, as últimas três semanas têm sido de queda para o SAND. A criptomoeda ainda acumula um forte desempenho positivo no ano, mas as quedas recentes parecem estar ligadas a um movimento conhecido como realização de lucros, quando investidores vendem ativos que compraram após uma alta significativa.

Agora, as atenções do mercado estão voltadas para outro evento relevante que pode determinar o comportamento futuro do preço do ativo: a liberação de uma quantidade até então presa de tokens, equivalente a 12% da oferta total do SAND. Ela está prevista para ocorrer na próxima terça-feira, 14.

O evento já estava previsto no roadmap do projeto, que especifica a liberação da fatia da criptomoeda adquiridas por investidores iniciais do projeto a cada seis meses até 2025. A última liberação de SAND ocorreu em 14 de agosto de 2022.

Em geral, os eventos de liberação de tokens presos são considerados como momentos de queda para as criptomoedas, já que envolvem um aumento súbito e significativo da oferta em circulação. Entretanto, duas liberações recentes de tokens - do aptos e do jogo Axie Infinity - geraram movimentos de alta.

Para o analista Conor Ryder, da Kaiko Research, será importante observar qual será a porcentagem de investidores que exercerá opções de venda do SAND. Na visão dele, os dados apontam para um quadro semelhante ao de agosto, quando a liberação resultou em uma forte queda no ativo.

"A alocação de desbloqueios do SAND é desviada para os investidores e, como resultado, o desempenho do token foi prejudicado durante os desbloqueios", explicou Ryder em um relatório sobre perspectivas para a criptomoeda do metaverso.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, SAND, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok