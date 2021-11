Com NFTs e avatares, startup brasileira quer levar famosos ao metaverso

Atentos à onda do metaverso, que promete movimentar bilhões de dólares em todo o mundo nos próximos anos, cinco empresários se uniram para criar a Biobots, empresa especializada na criação e desenvolvimento de produtos digitais, especialmente NFTs e avatares (second life), ambos conectados ao metaverso.

A Biobots é uma Creative Code Tech, uma startup de criatividade e desenvolvimento de códigos de programação, que dá origem à produtos digitais.

A empresa nasce com investimento de R$ 20 milhões e dois produtos para o mercado: a criação de projetos em NFTs, tokens em blockchain exclusivos, a concepção de influenciadores virtuais, e avatares para marcas ou pessoas, atrelados a uma estratégia completa de gestão da vida digital dessas personalidades. No primeiro ano de operação, a empresa estima faturar R$ 50 milhões, saltando para R$ 200 milhões até 2023, com o valuation semelhante ao montante faturado.

A novidade chega em um momento em que o mercado ganha cada vez mais adeptos ao redor do mundo. Só no primeiro semestre de 2021, o setor movimentou US$ 2 bilhões, montante mais de 20 vezes superior aos três meses anteriores e 131 vezes maior do que o montante movimentado entre janeiro e março de 2020, segundo dados do site NonFungible.com.

"O mercado de NFTs, avatares e metaverso ainda é novo para os brasileiros, mas observamos, por meio de pesquisas e estudos internos, que o país tem interesse em saber e aprender mais sobre o assunto. Nós entendemos o setor como uma extensão de games que é muito estabelecido aqui no Brasil e acreditamos que existem oportunidades ótimas para a empresa", explica Ricardo Tavares, CEO da Biobots.

A Biobots já chega ao mercado com o primeiro trabalho desenvolvido, a Satiko, influenciadora virtual da Sabrina Sato. No caso dos avatares, a companhia também oferece uma gama completa de serviços como animação, consultoria comercial, conteúdo digital e gerenciamento de redes dessas personalidades. Além disso, a empresa já está em conversas avançadas com grandes marcas nacionais e internacionais, além de celebridades.

Já para o NFTs, a companhia criou um algoritmo próprio para estruturar e desenhar, em parceria com os clientes por meio de tokens em blockchain exclusivos, que incluem experiências para quem adquirir.

Além do mercado brasileiro, a companhia já nasce com um braço em Miami, oferecendo os mesmos serviços. A equipe já está operando nos EUA com uma equipe exclusiva e responsável por todo o gerenciamento dos projetos.