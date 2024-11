Com bitcoin em US$ 91 mil, especialista prevê movimento de “oba oba” para criptomoedas

Nesta quinta-feira, 14, o bitcoin e as principais criptomoedas do mercado são negociados “no verde”. Há pouco mais de uma semana da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, os impactos da vitória do autointitulado “criptopresidente” seguem alimentando o otimismo – e a volatilidade no setor.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 91.377, com alta de 4% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. A maior criptomoeda do mundo em valor de mercado, que superou a Meta (antigo Facebook), prata e a Saudi Aramco, atingiu na última quarta-feira, 13, sua mais recente máxima histórica em US$ 93.434.

“No momento, o ideal para o bitcoin seria a consolidação. Mas não acho que isso vá acontecer. Temos uma possibilidade relativamente grande do bitcoin testar essa máxima ainda hoje e até eventualmente fazer uma máxima, mas acho que nesse momento outros ativos não conseguiriam acompanhar com a mesma velocidade e a mesma força”, comentou Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual, no programa Morning Call Crypto desta quinta-feira, 14.

“O bitcoin é um ativo que já passou pela prova de tempo, tem performado muito bem e tem um fluxo grande, mas isso não necessariamente vai ser uma verdade para sempre. Existe bastante espaço para outros ativos também, principalmente por conta do fato que a gente tende a ter mais clareza regulatória com o Donald Trump no governo”, acrescentou ele no programa, transmitido ao vivo no YouTube às terças e quintas-feiras pela manhã.

“Acho que a gente pode até mesmo a ter um movimento de ‘oba oba’ no mercado para outros ativos além do bitcoin de uma forma similar ao que tivemos em 2021, mas com algumas diferenças bem grandes com relação à liquidez dado o momento de mercado”, finalizou Lucas.

