Com bitcoin “de lado”, ether dispara e uma criptomoeda sobe 22%; entenda

Nesta quarta-feira, 19, o bitcoin não apresenta grandes variações de preço. Com a maior criptomoeda do mundo sendo negociada “de lado”, o espaço de destaque fica para outras criptomoedas, como o ether, que dispara mais de 4%, e a LDO, que subiu mais de 22% nas últimas 24 horas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 65.141, com alta de 0,5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Enquanto isso, investidores voltam suas atenções para o ether, segunda maior do mundo em valor de mercado e moeda nativa da rede Ethereum. Após a notícia de que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) não irá mais investigar a possibilidade do ether ser um valor mobiliário, a criptomoeda disparou.

No momento, o ether é cotado a US$ 3.540, com alta de 4,7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Render e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

LDO dispara 22%

Além disso, outras criptomoedas se destacam nesta quarta-feira. Uma delas é a LDO, que disparou 22,4% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Render, que foi recomendação do BTG Pactual em junho, também subiu 13,6% no mesmo período.

Criptomoedas hoje

Entre as 20 maiores criptos em valor de mercado, confira as que se destacam com os maiores movimentos de alta nas últimas 24 horas:

• Avalanche (AVAX): + 5,9%

• Chainlink (LINK): + 6,5%

• Uniswap (UNI): + 6,8%

• Polygon (MATIC): + 5,6%

• NEAR Protocol (NEAR): + 9,6%

