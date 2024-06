“Não é o momento de se desesperar”, diz especialista do BTG sobre correção do bitcoin

Depois de acontecimentos extremamente positivos e máximas históricas consecutivas no início de 2024, o preço do bitcoin apresenta correção nos últimos dias. Investidores especulam se a postura do banco central americano sobre a política monetária do país pode “apagar” o otimismo gerado pelos acontecimentos do início do ano, como a aprovação dos ETFs de bitcoin, halving, adoção institucional e os ETFs de ether nos EUA. No entanto, “não é momento de se desesperar”, apontou um especialista do BTG Pactual.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 65.169, com queda de 0,7% nas últimas 24 horas. Nos últimos 30 dias, a principal criptomoeda acumula queda de 2,3%, de acordo com dados do CoinMarketCap.

De acordo com Lucas Josa, especialista em criptoativos no BTG Pactual, o preço “ainda pode corrigir um pouco mais, vale continuar acompanhando o que está acontecendo. Ainda é um movimento corretivo, o mercado está um pouco sem direção”.

No programa ao vivo Morning Call Crypto, disponível na íntegra no YouTube, o especialista ainda disse que “agora não é o momento de se desesperar”.

“Agora não é o momento de se desesperar. Se o mercado está de lado, utiliza esse momento para estudar, rebalancear e pensar se as suas posições ainda fazem sentido”, disse ele no Morning Call Crypto da Mynt, plataforma de criptoativos do BTG Pactual.

Momento é "complicado", mas futuro ainda é otimista

“Estamos em um momento complicado do ciclo, mas a gente sabe que daqui alguns meses com certeza a gente vai ter corte na taxa de juro dos EUA. Na minha visão é praticamente impossível termos uma alta, e quando isso acontecer vamos ver o mercado ganhando mais força e buscando novas máximas para vários ativos”, acrescentou.

Apesar disso, o mercado de criptoativos ainda pode enfrentar novas correções, principalmente com o aguardado lançamento dos ETFs de ether nos EUA, previsto para 2 de julho.

“Quando os ETFs de ether começarem a negociar não necessariamente vai ser uma alta explosiva. Lembrando quando os ETFs de bitcoin começaram a negociar e o bitcoin despencou. Pode acontecer a mesma coisa com o ether por conta do ETHE, que tem cerca de US$ 10 bilhões sob gestão, boa parte disso com certeza vai ser vendida, seja para transferência de capital, seja para transferir para outros produtos, já que assim como o GBTC, a taxa do ETHE não está atrativa”, concluiu o especialista no programa disponível na íntegra no YouTube.

