Corretora Coinbase enfrenta problemas técnicos em meio à disparada do bitcoin

A corretora de criptomoedas Coinbase confirmou nesta quarta-feira, 28, que enfrentou uma série de problemas técnicos em sua plataforma. De acordo com o CEO da maior exchange dos Estados Unidos, o problema está ligado a uma disparada nos acessos ao site e ao aplicativo da empresa por parte de possíveis investidores e já foi solucionado.

Na tarde desta quarta-feira, diversos usuários compartilharam publicações nas redes sociais afirmando que estavam com seus saldos zerados em contas e que enfrentavam dificuldades para realizar operações de compra e venda de criptomoedas. Logo em seguida, a Coinbase publicou um comunicado confirmando a informação.

"Estamos cientes de que alguns usuários podem ver um saldo zero em suas contas Coinbase e podem enfrentar erros ao comprar ou vender [criptomoedas]. Nossa equipe está investigando isso e fornecerá uma atualização em breve. Seus ativos estão seguros", reforçou a corretora.

Já o CEO da companhia, Brian Armstrong, comentou que "estamos lidando com um grande aumento de tráfego. Pedimos desculpas por qualquer problema que você encontrar. A equipe está trabalhando para consertar". Em seguida, ele também compartilhou o anúncio oficial da Coinbase sobre o caso.

No fim da tarde, Armstrong disse que "os aplicativos agora estão se recuperando. Modelamos um aumento de aproximadamente 10 vezes no tráfego, mas isso excedeu esse número".

Em seu site, a Coinbase afirma que também identificou outro problema técnico, em que "alguns usuários podem experimentar aumento de latência em help.coinbase.com, resultando em tempos de espera mais longos do que o normal e/ou na incapacidade de abrir um novo chat de suporte. Nossa equipe está trabalhando em uma correção e fornecerá uma atualização o mais rápido possível".

Os problemas técnicos da Coinbase ocorreram em meio à disparada recente do bitcoin, que valorizou mais de 20% nos últimos sete dias. A criptomoeda opera no momento acima dos US$ 60 mil e não dá sinais de que sua trajetória de alta vai mudar no curto prazo, com a expectativa inclusive que ela supere seu maior preço da história, de US$ 69.800.

João Galhardo, analista da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, avalia que a alta ocorre principalmente por causa do bom desempenho dos ETFs de bitcoin. Com isso, há um otimismo no mercado e um interesse crescente de investidores em criptomoedas, resultando na disparada de tráfego observada pela Coinbase.

“Este aumento na demanda [pelos ETFs] tem contribuído significativamente para a valorização do bitcoin, que registrou uma alta recente, ultrapassando os US$ 60 mil. As métricas desses ETFs devem continuar sendo monitoradas, pois se continuarmos vendo esse nível exacerbado de interesse institucional por exposição à criptomoeda, a chance do bitcoin atingir seu pico histórico de US$ 69 mil ainda neste trimestre torna-se consideravelmente alta”, afirma.

