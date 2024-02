Alta volatilidade no preço do bitcoin faz investidores perderem mais de R$ 1 bilhão com liquidações

O bitcoin teve uma queda repentina de preço na tarde desta quarta-feira, 28, pouco depois de superar rapidamente a casa dos US$ 63 mil e chegar à faixa de US$ 64 mil. Os movimentos abruptos no preço da criptomoeda prejudicaram principalmente investidores que tinham posições vendidas no ativo, resultando em uma liquidação de US$ 262 milhões (R$ 1,3 bilhão na cotação atual) em 24 horas.

Os dados da plataforma CoinGlass indicam que a maior parte das liquidações ocorreram nas últimas 4 horas, reforçando a correlação entre as quedas e altas repentinas e as perdas dos investidores. A plataforma indica ainda que, nas últimas 24 horas, mais de US$ 600 milhões foram liquidados em todo o mercado cripto.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

A queda do bitcoin foi de cerca de 7% em relação à máxima do dia, de US$ 64.037, retornando para a casa dos US$ 60 mil. Mesmo assim, o ativo acumula uma valorização de mais de 5%, além de ganhos de 18% nos últimos sete dias. Além disso, é a primeira vez desde novembro de 2021 que ele opera acima dos US$ 60 mil.

Os dados do CoinGlass apontam ainda que o salto do preço da criptomoeda de US$ 60 mil para US$ 64 mil liquidou US$ 83 milhões. Já o retorno para a faixa de US$ 60 mil liquidou US$ 133 milhões.

Considerando todos os contratos futuros de preço do ativo em aberto, a perda foi ainda maior. Apenas no caso do bitcoin, foram mais de US$ 1 bilhão em posições fechadas. Entretanto, isso não significa que todo o valor foi perdido pelos investidores, já que alguns podem ter simplesmente abandonado as posições. Os contratos envolvem especulações da direção de preço do ativo, seja para alta ou para queda.

João Galhardo, analista da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, afirma que "com a diminuição do open interest (contratos futuros em aberto) do bitcoin em mais de US$ 1,6 bilhões, e a liquidação de mais de US$ 200 milhões em posições alavancadas nas últimas 24 horas, fica claro o alto nível de alavancagem no qual a criptomoeda se encontrava".

"Embora a redução tenha impactado negativamente o momentum da tendência, a eliminação de parte dessas posições alavancadas contribui para a saúde do mercado, reduzindo a volatilidade, facilitando um crescimento de preço mais estável e diminuindo o risco de correções mais bruscas", afirma.

A alta recente do bitcoin é atribuída a uma combinação de fatores, incluindo o bom desempenho dos ETFs da criptomoeda nos Estados Unidos, as expectativas em torno do halving previsto para abril e uma melhora do sentimento de investidores em relação ao cenário macroeconômico global, em especial dos Estados Unidos.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok