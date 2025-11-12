'Deusa da riqueza' é condenada a 11 anos de prisão após roubar US$ 6 bilhões em bitcoin

A Justiça do Reino Unido condenou na última terça-feira, 11, a chinesa Zhimin Qian a 11 anos de prisão por uma das maiores fraudes da história do país. Qian foi responsável por organizar um esquema de pirâmide financeira que roubou US$ 6,4 bilhões em unidades de bitcoin entre 2014 e 2017.

O golpe se concentrou na China e atingiu ao menos 128 mil vítimas. Na época, Qian e seus associados prometiam retornos financeiros significativos com criptomoedas para atrair investidores. Ao todo, os recursos de investidores foram usados para comprar 61 mil unidades da criptomoeda.

Entretanto, Qian e os outros golpistas acabaram roubando as unidades adquiridas e fugiram do país. Eles passaram os últimos anos se escondendo da justiça internacional, com Qian vivendo no Reino Unido durante cinco anos. Após ser presa em 2024, Qian se declarou culpada de diversos crimes.

Ela foi acusada de lavagem de dinheiro, golpes financeiros e falsidade ideológica. Antes da condenação nesta semana, as autoridades britânicas já haviam conseguido confiscar a fortuna roubada por ela e seus associados. Os advogados de Qian afirmam que os ativos serão usados para ressarcir as vítimas.

Entenda o golpe

A maior parte das vítimas de Qian tinham entre 50 e 75 anos de idade. O grupo inclui empresários, funcionários de bancos e membros do judiciário chinês. A dimensão do crime cometido por Qian e a sua capacidade de fugir por anos de autoridades da China e de outros países fizeram ela ganhar o apelido de "deusa da riqueza".

Um dos aliados de Qian, Seng Hok Ling, foi condenado a quatro anos e 11 meses de prisão. Ele é acusado de atuar como o "conduíte financeiro" de Qian, permitindo que ela realizasse a lavagem dos fundos obtidos e adquirisse grandes bens ao longo dos últimos anos.

Após fugir para o Reino Unido, Qian adotou um nome falso e afirmou ser uma empresária internacional. Ela vivia em mansões de luxo alugadas, fazia grandes compras na internet e chegou a cogitar a compra de um castelo na Suécia.

Ainda não está claro se o valor apreendido em bitcoins será integralmente devolvido às vítimas. Autoridades do Reino Unido avaliam vender as unidades apreendidas para reduzir o atual déficit público significativo do país. Os governos do Reino Unido e da China estão envolvidos em uma disputa pelo montante.

