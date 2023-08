Clientes retiram R$ 160 milhões da corretora Huobi após prisão de executivos

A corretora de criptomoedas Huobi foi alvo de um forte fluxo de retirada de investimentos por clientes entre o domingo, 6, e esta segunda-feira, 7. Dados da empresa Nansen mostram que, nesse período, a exchange registrou um saldo negativo de US$ 32,9 milhões (R$ 161,51 milhões, na cotação atual).

O fluxo de retirada por parte dos clientes começou depois que jornais locais de Hong Kong reportaram que alguns executivos da corretora foram presos por autoridades chineses. As prisões deram origem a rumores de que a exchange estaria passando por problemas financeiros e com risco de insolvência.

Em poucas horas, os investidores teriam retirado o equivalente a 1% de todos os ativos sob custódia da Huobi. A Nansen destacou ainda que mais de 50% dos ativos sob custódia estão "intimamente afiliados à exchange", o que limita o total de ativos suscetíveis a retiradas.

Além disso, os dados da empresa mostram que a corretora de criptomoedas já vinha sofrendo nos últimos dias com pedidos de retirada. Na última semana, ela acumula uma perda de US$ 44,8 milhões. As reservas de sua stablecoin também caíram 30%, com a exchange precisando usar os ativos para garantir a paridade com o dólar em meio a vendas.

Huobi nega acusações

Entretanto, a Huobi negou em um comunicado para o público que esteja passando por algum problema financeiro. Ela destacou que as informações divulgadas seriam "FUD", termo em inglês que se refere a "medo, incerteza e dúvida" e resume ações para difundir medo entre investidores.

"A Huobi tem avançado lenta mas seguramente desde a retirada dos usuários da China continental no final de 2021. Embora sempre haja espaço para melhorar, fizemos muito visivelmente em várias frentes operacionais até o momento", comentou a corretora de criptomoedas.

A exchange disse que "todo ano" usuários nas redes sociais tentam afirmar que a corretora estaria "morta" ou que seus funcionários teriam sido pegos em atividades criminosas. "Esse ano não é diferente", pontua a Huobi.

"Entendemos que o caminho à frente é sinuoso, mas estamos mais determinados do que nunca, porque a indústria precisa de pessoas como nós, pessoas que acreditam em sua missão no espaço blockchain e se empenham em construí-lo, não importa o que aconteça", afirmou a Huobi.

Entretanto, a corretora de criptomoedas não refutou de forma detalhada as discrepâncias apontadas por usuários sobre o balanço e prova de reservas divulgado pela Huobi e os números encontrados em blockchains e também não falou sobre a prisão dos executivos. Por isso, ainda não se sabe com clareza qual é a atual situação financeira da exchange.

Dados do CoinGecko apontam que, atualmente, a Huobi é a 20ª maior corretora de criptomoedas do mercado. Ela possui um volume médio diário normalizado de US$ 305 milhões, com uma média de 5 milhões de visitas mensais de clientes.

