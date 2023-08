Investidor ‘joga fora’ R$ 22 milhões em Ethereum e choca mercado

Um investidor anônimo ‘se livrou’ de R$ 22 milhões em ether, a criptomoeda nativa da rede Ethereum. A operação recente foi observada no blockchain e chocou o mercado. Tanto a identidade do investidor quanto os motivos por trás da decisão seguem desconhecidos.

Feita no dia 26 de julho, a operação constituiu no envio de 2.500 unidades de ether, a segunda maior criptomoeda do mundo, para um endereço de “queima”. Ou seja, fazendo isso, o investidor ‘jogou fora’ suas criptomoedas, já que uma vez enviadas para este tipo de endereço, elas ficam irrecuperáveis e completamente fora de circulação.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Pouco se sabe sobre o investidor que realizou a transferência, exceto pelo seu endereço na rede Ethereum: “nd4.eth”. No blockchain, todas as transações ficam registradas e abertas para que todos possam ver, e por isso usuários da rede tiveram acesso às informações da transação milionária e ficaram indignados.

O caso chamou tanta atenção que analistas da Lookonchain observaram que “nd4.eth” é um grande detentor de tokens de protocolos de negociação perpétua. O investidor anônimo que “jogou fora” R$ 22 milhões também possui US$ 1,84 milhão em tokens GMX e US$ 1,43 milhão em tokens GAINS. Ele também enviou 1,5 ETH, 34,9 GMX e 600 GNS, no valor de US$ 7.000, no total, para o mesmo endereço de queima.

Lado positivo

Por outro lado, enquanto alguns usuários de criptomoedas ficaram chocados pelo “desperdício” de dinheiro, outros ficaram felizes. Muitos comemoraram nas redes sociais o feito do investidor anônimo, que acabou retirando muitas unidades de ether de circulação. Isso colabora para a escassez da criptomoeda, que é a segunda maior do mundo atualmente.

Muitos ainda disseram que o feito colaborou para a narrativa de que o ether pode se tornar um “Ultrasound Money”, ou seja, um dinheiro com valor intrínseco, escasso e que pode ser armazenado por longos períodos sem depreciação. A narrativa surgiu entre a comunidade Ethereum após a atualização EIP-1559, que permitiu a queima de tokens.

Recentemente, um outro usuário também chamou a atenção na comunidade Ethereum. Ao tentar criar sua própria criptomoeda, ele acabou bloqueando R$ 45 mil por 100 anos na rede.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok