Clientes da corretora cripto Huobi retiram ativos após rumores de insolvência

A corretora de criptomoedas Huobi, uma das mais antigas do mercado, está enfrentando um forte fluxo de retirada de investimentos por parte de seus clientes nesta sexta-feira, 6, após a disseminação de rumores de possíveis problemas na empresa, incluindo de insolvência, o que representaria uma incapacidade da companhia cobrir as retiradas de usuários.

De acordo com dados da empresa de inteligência de mercado Nansen, nas últimas 24 horas a Huobi teve um "aumento significativo" nas retiradas por clientes. Na semana, a corretora acumula uma retirada total de US$ 94,2 milhões, sendo que US$ 60,9 milhões saíram apenas entre a quinta-feira, 5, e a sexta-feira.

A Nansen disse ainda que a possível causa para esse fluxo intenso seriam informações sobre problemas na empresa. No mesmo dia, a Huobi reconheceu que está passando por uma reestruturação depois de ser comprada pelo magnata das criptomoedas Justin Sun.

De acordo com a exchange, pelo menos 20% dos funcionários da empresa serão demitidos, e não 40% como informado por alguns sites inicialmente. A Huobi atribuiu a decisão às condições negativas atuais no mercado, prejudicado pelo inverno cripto e falências de grandes projetos.

“Com o estado atual do mercado de baixa, uma equipe muito enxuta será mantida pela empresa daqui para a frente. A otimização de pessoal visa a implementar a estratégia da marca, otimizar a estrutura, melhorar a eficiência e voltar a estar entre as três primeiras exchanges do mercado”, disse a corretora de criptomoedas.

Já sobre os boatos de insolvência, a Huobi disse que está ciente dos comentários, mas que os rumores são "infundados e inflamáveis" e "não apenas prejudicam a imagem da marca Huobi, mas também afetam os interesses dos usuários da Huobi".

Justin Sun também falou sobre o caso. Em uma publicação no Twitter, ele disse que a saúde financeira da corretora de criptomoedas está "boa", e que os ativos depositados pelos clientes estão "totalmente protegidos", destacando que a exchange “respeitará totalmente as exigências legais dos empregados".

At @HuobiGlobal, we believe that the key to success in the world of cryptocurrency is to "Ignore FUD and Keep Building."

— H.E. Justin Sun🌞🇬🇩🇩🇲🔥 (@justinsuntron) January 6, 2023