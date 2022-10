Gestora será controladora de uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo após acordo

A corretora de criptomoedas Huobi Global anunciou que a About Capital Management, uma empresa de gerenciamento de ativos com sede em Hong Kong, tornou-se a acionista controladora da exchange após um acordo de compra bem-sucedido.

Apesar da transação não ter os valores revelados, ela coroa a About Capital como a nova acionista controladora da Huobi. A exchange declarou que as principais equipes de operação e gestão de negócios não teriam impacto devido à transição.

Como acionista majoritária, a About Capital pretende impulsionar as iniciativas internacionais de promoção da marca e expansão de negócios da Huobi.

A empresa acrescentou que "após a implementação bem-sucedida das iniciativas, a Huobi Global estará bem posicionada para fornecer serviços de negociação e investimento de primeira classe para investidores internacionais.”

A About Capitals também divulgou planos para construir um conselho consultivo estratégico global “liderado por figuras líderes do setor”, entre outras iniciativas, como a criação de um fundo de provisão de margem e risco e medidas para aumentar a competitividade da bolsa.

Após a transação, o empresário Justin Sun foi anunciado na segunda-feira, 10, como um dos integrantes do conselho. Sun é fundador do Tron, uma rede blockchain com criptomoeda de mesmo nome.

Anteriormente, em agosto, Sam Bankman-Fried, CEO da exchange FTX, negou um relato do site de notícias Bloomberg que afirmava que a empresa estava planejando comprar a Huobi.

A Huobi concluiu o anúncio destacando sua saída da China. Em 14 de setembro, ela se tornou a terceira maior corretora de criptomoedas a assinar um acordo de desenvolvimento do ecossistema blockchain com a cidade sul-coreana de Busan.

De acordo com um anúncio oficial da Huobi, a parceria fará com que a empresa forneça pesquisa e desenvolvimento, tecnologia e suporte financeiro para o Busan Digital Currency Exchange. Além disso, a Huobi também deve ajudar na identificação e contratação de talentos de blockchain para a exchange local da cidade.

