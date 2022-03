CEO da MicroStrategy, Michael Saylor define bitcoin como "ouro melhorado"

Michael Saylor, CEO da MicroStrategy e um dos maiores defensores do bitcoin no mundo, chamou a criptomoeda de “ouro melhorado”, durante uma entrevista. Além disso, Saylor também comparou a classe de ativos a propriedades.

Em entrevista à CNN Business, o bilionário afirmou que quem negocia o bitcoin como ativo de risco não estudou a moeda digital a fundo, e somente quem o fez pode vê-lo como o “ativo de menor risco possível”.

Ainda durante a conversa, Saylor compartilhou sua visão da criptomoeda como propriedade e não como moeda de troca. Segundo ele, é mais interessante comprar US$ 1 bilhão de dólares em bitcoin do que comprar um prédio do mesmo valor, por exemplo. Ao voltar a falar sobre o ouro, ele explicou que, apesar de também ser considerado uma reserva de valor, o metal precioso tem visto ser valor ser diluído por mineração contínua, além de ser centralizado.

O CEO da maior empresa listada na bolsa de valores norte-americana com bitcoins em seu balanço patrimonial também compartilhou sua visão sobre o uso de criptoativos por russos, como uma maneira de escapar das sanções impostas ao país. Michael diz não acreditar que o governo em si esteja usando cripto, mas sim famílias de classe média que buscam fugir da inflação, ou que não possuem mais acesso ao sistema bancário.

No final, Saylor afirmou que o movimento de regulação dos ativos digitais em todo o mundo deve atrair cada vez mais os grandes investidores institucionais para a classe de ativos, e que isso deve acontecer nos próximos dois anos.

No mês passado, durante uma queda brusca no mercado de criptomoedas, a MicroStrategy comprou mais US$ 25 bilhões em bitcoin, levando seu estoque total para quase US$ 5 bilhões.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok