Cenário de preço do bitcoin segue de indefinição, diz analista

O bitcoin continua lateralizado, perto dos US$40.000. O noticiário mais esvaziado da última semana e a continuidade das tensões promovidas pelo conflito entre Rússia e Ucrânia seguem prejudicando os ativos que são considerados mais arriscados. Hoje vamos comentar sobre o indicador de contratos em aberto, que confirma o cenário mais consolidado desde a perda dos US$45.000.

O “Contratos em Aberto” é uma métrica utilizada para monitoramento do mercado de derivativos, como opções e futuros. Aumentos no indicador demonstram entrada de novo fluxo de dinheiro no mercado, conforme novas operações são abertas. Da mesma forma, saída de fluxo de dinheiro no mercado causa diminuição na quantidade de contratos em aberto, mostrando encerramento de operações no mercado futuro.

O gráfico compara a quantidade de contratos em aberto no bitcoin (linha azul) e o preço do principal criptoativo (linha laranja). A análise do indicador deve ser feita como uma ferramenta de confirmação do price action, sendo que aumentos do preço possuem maior força quando tem respaldo do aumento da quantidade de contratos em aberto. Outra forma de análise é a de divergências, em que aumentos do preço com diminuição da quantidade de contratos em aberto podem sugerir fragilidade no mercado.

A lateralidade atual no bitcoin é confirmada pela diminuição de contratos em aberto, que vem desde nov/21. Podemos destacar que a última alta de março, entre US$38.000 e US$47.600, teve um cenário de divergência no indicador – sem aumento da quantidade de contratos em aberto. O sinal citado mostra que o movimento de alta anterior não foi acompanhado de aumento do ímpeto comprador, facilitando a reversão de movimento que veio depois.

O gráfico diário do bitcoin mostra ferramenta de Fibonacci conectando o fundo em US$32,837 e topo em US$45.956. Seguimos acompanhando a região entre a marcação em verde, que mostra a região de preço até o nível de 23,6%, e a marcação em vermelho, que demonstra a região do topo até o nível de 76,4%. O cenário atual segue de indefinição, enquanto os extremos não forem rompidos. O próximo suporte é US$35.500 e US$32.837, que podem ser testados nas próximas semanas, uma vez que o volume está muito baixo e o preço já negocia abaixo da sua média móvel.

*Lucas Costa é mestre em administração e economista pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atuou como pesquisador acadêmico e professor nas temáticas de blockchain, criptomoedas e comportamento de consumo, sendo um dos fundadores do grupo de pesquisa Blockchain UFJF. Foi operador de câmbio em mesa proprietária com foco em análise técnica, e trader pessoa física em mercado futuro. Atualmente, é analista técnico CNPI do BTG Pactual Digital, e apresenta a sala ao vivo de análises de maior audiência do Brasil.

