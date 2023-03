Carteiras de cripto têm lucro de mais de R$ 375 milhões em investimentos durante crises

A plataforma de inteligência de mercado LookOnChain compartilhou na segunda-feira, 13, o que ela acredita ser os endereços de carteiras digitais "mais inteligentes" do mercado de criptomoedas. De acordo com dados da empresa, eles conseguiram lucrar US$ 71,72 milhões (R$ 376,49 milhões, na cotação atual) com transações durante crises no setor.

Os endereços realizaram uma série de operações em meio a crises que derrubaram os preços de ativos no mercado, e mesmo assim conseguiram lucrar e obter bons rendimentos. A movimentação mais recente ocorreu no último fim de semana, quando a stablecoin USDC perdeu a paridade com o dólar após a falência do Silicion Valley Bank.

Nesse mesmo período, os investidores migraram para outras alternativas de negociação e transferências de fundos, o que fez a atividade na rede Ethereum disparar, ajudando na valorização da sua criptomoeda, o ether. Ao mesmo tempo, as carteiras lucraram US$ 4,14 milhões negociado o ativo.

Já em 2022, os endereços lucraram ao despejar ether no mercado pouco antes da quebra do ecossistema Terra, causado pela forte desvalorização do seu token nativo, a Luna, e a perda de paridade com o dólar da sua stablecoin, a UST. O evento levou a fortes desvalorizações, e a venda anterior ao evento garantiu uma lucratividade.

Lucrando com criptomoedas desde 2021

A LookOnChain revelou ainda que as carteiras operam desde 2021, quando compraram a criptomoeda meme Shiba Inu logo no início do projeto e esperaram ela ter uma forte valorização para, então, vender seus ativos durante picos de preços em maio e outubro do mesmo ano.

Ao todo, a plataforma identificou mais de 15 endereços de carteiras digitais em blockchains com esse comportamento, e ela acredita que todos "podem pertencer à mesma pessoa", já que todos receberam grandes quantidades de Shiba Inu de um único endereço, em abril de 2021.

"Agora, a maior parte dos recursos foi convertida em USDT e concentrada em 15 endereços", explicou a plataforma. A USDT é uma stablecoin, um tipo de criptomoeda, pareada ao dólar. Ao todos, todas as operações realizadas pelas carteiras custaram pouco mais de US$ 400 mil.

No Twitter, um investidor analisou os endereços relevados pela LookOnChain e destacou que todos foram criados em poucos dias, no mesmo período, e foram financiados pelo mesmo endereço. Entretanto, a privacidade da tecnologia blockchain não permite descobrir quem é o dono desses endereços, que pode permanecer anônimo por muito tempo.

Aproveite todas as possibilidades do mundo crypto. A Mynt ajuda você a explorar o melhor do mercado com segurança e diversidade de criptomoedas. Clique aqui para abrir sua conta.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok