Cardano: tudo sobre a ADA, moeda que valorizou quase 1.000% em 2021

Criada pelo cofundador da Ethereum, a Cardano é uma rede em blockchain cuja criptomoeda, a ADA, já entrou para o top dez das principais criptos do mercado após altas de preço surpreendentes em 2021.

Também conhecida como o blockchain do peer-review, o projeto é conhecido por sua meticulosidade metodológica. Assista ao vídeo e entenda como a Cardano surgiu e se seu futuro é promissor.

