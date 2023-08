Cardano atrai projetos e atividade no blockchain sobe 45% no segundo trimestre

O blockchain Cardano registrou no segundo trimestre um crescimento de 45% de atividade na rede, de acordo com dados divulgados pela empresa de inteligência de mercado Messari. A alta ocorreu após o lançamento de diversas atualizações ao longo de 2023.

Os dados apontam que a rede teve um crescimento tanto no número de transações processadas quanto no chamado TVL, sigla que significa "valor total bloqueado" e reflete os valores atualmente investidos em projetos abrigados pelo blockchain. Na visão da Messari, isso reflete uma série de "melhorias técnicas" do projeto.

Um dos projetos mais consolidados da rede é a corretora descentralizada de criptoativos Minswap, que também registrou o maior crescimento absoluto no segundo trimestre. Ao mesmo tempo, a Cardano passou a contar com novos aplicativos descentralizados (dApps, em inglês) nos últimos meses.

O relatório da Messari comparou os dados do primeiro trimestre com os do segundo. Apesar de ter tido um crescimento nas transações e projetos, o número de usuários do blockchain caiu 4% na comparação com os primeiros três meses deste ano. Considerando os últimos cinco trimestres, houve queda em quatro.

Ao mesmo tempo, a Messari aponta que "a proporção de transações para endereços ativos tem crescido constantemente nos últimos cinco trimestres, sugerindo que o usuário médio está mais ativo agora do que antes". Essa proporção cresceu 6,1% entre os dois primeiros trimestres do ano.

Sabia que você pode investir em Bitcoin, ether, Polkadot e muitas outras moedas digitais direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

Atualizações da Cardano

Já dados do DefiLlama mostram que, atualmente, a rede conta com US$ 175 milhões em TVL, o maior valor de 2023 e com um crescimento constante ao longo do ano. Mesmo assim, o número ainda está distante do pico atingido em maio de 2022, de US$ 340 milhões.

Nos últimos meses, a Cardano tem implementado atualizações para facilitar a conexão com projetos na Ethereum. As mudanças fazem parte dos planos para a próxima grande atualização da rede, que a levará para a sua quinta e última "era".

A ideia é que a mudança traga uma série de novidades para a rede, com foco em governança, descentralizando sua gestão e aumentando o poder de decisão dos usuários. Ela será dividida em três partes, mas não há uma previsão oficial para o seu lançamento.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok