Bolsa de Chicago anuncia negociação 24/7 de derivativos de criptomoedas

O CME Group, dono da Bolsa de Chicago, anunciou nesta quinta-feira, 2, que vai oferecer uma negociação 24 horas, 7 dias por semana, de derivativos de criptomoedas. A modalidade de negociação ininterrupta de ativos será a primeira disponibilizada na bolsa de valores.

Segundo a empresa, a negociação 24/7 englobará contratos de preços futuros de criptomoedas e opções de compra e venda. Esses ativos já estão disponíveis na Bolsa de Chicago, mas seguindo o padrão de negociação apenas em dias úteis e em horário comercial.

A mudança nos dias e horários para compra e venda dependerá da aprovação dos reguladores norte-americanos. A expectativa do CME Group é disponibilizar a novidade no início de 2026. A empresa também explicou que as negociações em feriados e finais de semana terão especificidades.

Nos finais de semanas, haverá um período de 2 horas de manutenção em que não será possível realizar compras ou vendas dos derivativos de criptomoedas. Além disso, negociações feitas nos finais de semana e em feriados só serão processadas no dia útil seguinte.

Tim McCourt, líder global de Ações, FX e Produtos Alternativos do CME Group, comentou que "embora nem todos os mercados possam operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, a demanda dos clientes por negociação de criptomoedas 24 horas por dia cresceu, pois os participantes do mercado precisam gerenciar seus riscos todos os dias da semana".

A empresa também destacou que seus contratos futuros e opções para criptomoedas atingiram níveis recordes em 2025, chegando à casa dos US$ 39 bilhões em 18 de setembro e com um crescimento de 95% em agosto na comparação com o mesmo mês em 2024.

As características do mercado de criptomoedas permitem não apenas uma negociação 24/7 como também facilitam investimentos em escala global. Por isso, já é comum que corretoras específicas do mercado cripto ofereçam a possibilidade de negociar os ativos sem interrupções.

Apesar das criptomoedas estarem ganhando espaço no mercado tradicional, os produtos de investimento nesse segmento ainda seguem a lógica padrão de funcionamento do mercado financeiro. Entretanto, o anúncio do CME Group sinaliza que esse cenário pode mudar no futuro próximo.

