Bloco a Bloco: ‘Tecnologia blockchain é subestimada’, diz 1ª mulher a lançar ETF no Brasil

O quadro de entrevistas do Future of Money recebe Roberta Antunes, sócia e chief of growth da Hashdex para uma conversa descontraída sobre o universo dos criptoativos.

Depois de ter sido fundadora do Hotel Urbano, um dos primeiros unicórnios brasileiros, Roberta decidiu apostar nos criptoativos e na tecnologia blockchain, que apesar de movimentarem bilhões no mercado todos os dias, ainda são “subestimados”, de acordo com a executiva.

Além de um vasto histórico no desenvolvimento de uma série de ETFs de cripto como o HASH11, mais negociado da B3, Roberta ainda foi a 1ª mulher a lançar um ETF no Brasil e comenta o papel das mulheres no setor, ainda dominado por homens. Com um grupo feminino voltado para a democratização do acesso à Web 3, nova fase da internet, Roberta segue fazendo sucesso e comercializando NFTs até mesmo para o jogador Neymar.

Em entrevista com Mariana Maria, Roberta Antunes compartilha suas visões de mercado e qual a estratégia da Hashdex para impulsionar a adoção de criptoativos no Brasil de forma igualitária.

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou se preferir, nos acompanhe nas redes sociais: Instagram | Twitter | Telegram | Tik Tok