Bloco a Bloco: jogos em blockchain são opção para lucrar com cripto

Os jogos em blockchain já são uma realidade, e oferecem uma ótima alternativa para quem busca se divertir e ainda lucrar no processo. Em alguns, eles também podem acabar sendo uma porta de entrada para o mundo das criptomoedas, sendo um segmento com potencial de crescimento nos próximos anos.

Para entender mais sobre o tema, o Bloco a Bloco de hoje, programa de entrevistas do Future of Money, recebeu João Borges, cofundador e atual chefe de estratégia da Bayz. A empresa atua no Brasil e no mundo voltada para a Web3, mais especificamente para a área de jogos, e Borges destacou como funciona o segmento e quais oportunidades ele enxerga no momento.

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou se preferir, nos acompanhe nas redes sociais: Instagram | Twitter | Telegram | Tik Tok

Para você que adora ler notícias de crypto, a Mynt é o aplicativo ideal. Invista e aprenda sobre crypto ao mesmo tempo com conteúdos descomplicados para todos os públicos. Clique aqui para abrir sua conta.