Blockchain e tokenização vão mudar mercado financeiro em até 10 anos, diz Bank of America

O Bank of America divulgou um relatório na última sexta-feira, 16, em que defendeu que as ações de agentes regulatórios nos Estados Unidos estão pressionando o setor de criptomoedas e deixando sua performance abaixo do esperado, considerando o potencial transformador das tecnologias associadas a ele.

No relatório, o banco destacou que os ativos digitais estão com uma performance 24% inferior à do índice da bolsa de Nasdaq, que reúne diversas ações de tecnologia negociadas nos Estados Unidos, mostrando que o movimento de compra de ativos de risco não beneficiou inteiramente o segmento.

Para os analistas do Bank of America, isso ocorreu porque "o sentimento em relação às criptomoedas continua ruim, pois as ações de fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) criam incerteza regulatória, pressionando os preços dos tokens".

Apenas em junho, a Binance e a Coinbase, duas das maiores exchanges do mundo, foram processadas nos Estados Unidos, acusadas de terem ofertados criptomoedas que foram classificadas como valores mobiliários. Entretanto, os analistas do Bank of America pontuaram que as corretoras de negociação de ativos digitais - que têm sido o foco de processos abertos pela SEC - são apenas "uma parte de um amplo ecossistema".

Potencial transformador

Os analistas defendem que há um "foco excessivo" nesses problemas regulatórios, na possível aprovação de um ETF de preço à vista do bitcoin e em atividades ilícitas no setor, que acabam "ofuscando o rápido desenvolvimento e integração de contabilidade distribuída [distributed ledger] e infraestrutura de tecnologia blockchain".

O Bank of America dá destaque para os blockchains e ledgers que possuem sistemas permissionados privados, que são mais apropriados para a tokenização de ativos financeiros tradicionais. Na visão do banco, esse é o segmento que mais deve influenciar o mercado financeiro no próximo ano.

A projeção atual do Bank of America, compartilhada no relatório, é que a infraestrutura blockchain e a tokenização "transformem as infraestruturas financeira e não-financeira e os mercados", e que esse movimento vai ocorrer nos próximos cinco a dez anos, favorecendo projetos de criptomoedas.

