Blockchain pode ser usado até em perfuradoras de petróleo, revela CEO

O blockchain foi amplamente adotado após a criação do bitcoin, a primeira criptomoeda do mundo. No entanto, a tecnologia está mostrando que não veio para servir apenas de base para as moedas digitais, mas também como protagonista de uma nova era digital que pode chegar até mesmo em perfuradoras de petróleo.

Em entrevista exclusiva ao Future of Money, Antonio Hoffert, CEO da H3aven, conta sobre casos de uso surpreendentes do blockchain e como empresas estão aproveitando essas soluções inovadoras para otimizar seus processos e garantir a segurança documental:

Inscreva-se no nosso canal do YouTube e ative as notificações para não perder nenhuma novidade! Ou se preferir, nos acompanhe nas redes sociais: Instagram | Twitter | Telegram | Tik Tok

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.