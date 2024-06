Com 4º título em Roland-Garros, Iga Swiatek chega a R$ 128 milhões em prêmios aos 23 anos

A tenista polonesa Iga Swiatek , aos 23 anos, acaba de conquistar seu quarto título em Roland-Garros, solidificando ainda mais sua posição como uma das maiores estrelas do tênis mundial. Este triunfo eleva seus ganhos em prêmios na carreira para um total de R$ 128 milhões.

Em 2024, ela acumulou um total de R$ 22,9 milhões em prêmios. Isso inclui vitórias no Australian Open, onde conquistou a primeira colocação, e no US Open, onde conquistou um cheque de R$ 13 milhões.

Sua temporada de 2023 foi particularmente lucrativa, com ganhos de R$52,7 milhões, por causa da defesa do título no French Open e sua vitória nas WTA Finals.

Swiatek também fez história ao se tornar a primeira tenista feminina nascida nos anos 2000 a ultrapassar R$ 100 milhões em ganhos de carreira, um marco alcançado após a vitória na primeira rodada do US Open em 2023.

Na disputa feminina de Roland Garros, aconteceu o que já era esperado. Swiatek derrotou Paolini, neste sábado, por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, e se sagrou campeã do torneio. Em uma hora e oito minutos de partida, a número 1 do ranking WTA não deu qualquer chance a italiana e conquistou a competição pela quarta vez na carreira, a terceira consecutiva.

Apesar da expectativa por uma partida mais equilibrada, a polonesa foi dominante durante toda a disputa da final. Ela até chegou a sofrer uma quebra de saque, mas aplicou cinco sobre sua adversária e venceu os dois sets com total tranquilidade.

Praticamente durante todo o torneio, Swiatek não sofreu para superar quem viesse pela frente. A atual melhor do mundo perdeu um único set, para Osaka. A partida contra a japonesa foi muito dura para a polonesa. No entanto, ela conseguiu se superar e virou o terceiro set, após estar perdendo por 4 a 0.

Com a terceira conquista de Roland Garros em três anos, Swiatek igualou o recorde de mais títulos consecutivos do torneio, com a belga Justine Henin, que foi campeã entre 2005 e 2007, e a Iugoslava Monica Seles, que levou o troféu entre 1990 e 1992.

A polonesa deu mais uma demonstração do porque ser considerada a "rainha do saibro". A conquista de Roland Garros consolidou a tríplice coroa neste tipo de quadra, na temporada. Swiatek já havia ficado com os títulos do WTA 1000 de Madrid e Roma e completou sua jornada vitoriosa no Aberto da França.