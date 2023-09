Nasa planeja provar que sua próxima missão na Lua é real usando blockchain

A Agência Nacional de Aeronáutica e do Espaço dos Estados Unidos (Nasa) e seus parceiros Lonestar, uma startup de computação sediada na Flórida, e a Isle of Man enviarão uma carga à Lua contendo "cubos de dados" em fevereiro de 2024. Os dados protegidos nesses cubos serão verificados na Terra usando a tecnologia blockchain.

Se tudo correr conforme o planejado, a mesma tecnologia verificará de uma vez por todas e de forma imutável que os seres humanos pousaram na Lua quando a Nasa lançar a Artemis 3 em 2025, sua segunda missão tripulada ao satélite da Terra.

Suit Up!

Today, the #Artemis II crew and @NASAGroundSys successfully conducted a launch day demonstration. The demo included test spacesuits, a ride to Launch Complex 39B, and going up the mobile launcher to the crew access arm white room.https://t.co/vHl28fVSYR pic.twitter.com/7ed1hGvvy4

— NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) September 20, 2023