BlackRock investe em em emissora de stablecoin USDC

A Circle, uma importante empresa de pagamentos ponto a ponto e principal operadora da USD Coin (USDC), anunciou uma rodada de financiamento de US$ 400 milhões e uma nova parceria com a empresa de investimentos americana BlackRock.

A emissora do USDC celebrou um acordo para uma rodada de financiamento com investidores como a BlackRock, a empresa de consultoria de investimentos Fidelity Management and Research, o fundo de hedge Marshall Wace e Fin Capital, com sede em Londres, como a Circle anunciou oficialmente na terça-feira (12/04). A rodada de investimentos deve ser concluída no segundo trimestre de 2022.

Além de fornecer investimento estratégico e ser o principal gestor de ativos das reservas de caixa do USDC, a BlackRock firmou uma cooperação estratégica mais ampla com a Circle. A parceria prevê especificamente a exploração de aplicativos de mercado de capitais para o USDC, observa o anúncio.

O financiamento visa promover o desenvolvimento da Circle em meio à crescente demanda pela moeda digital baseada em dólar dos Estados Unidos. O USDC é uma das moedas digitais em dólar que mais cresce, atingindo US$ 50 bilhões em capitalização de mercado em fevereiro de 2022 após o lançamento em setembro de 2018.

No momento da redação deste artigo, a Circle tem a segunda maior stablecoin por valor de mercado, seguindo apenas pelo Tether (USDT) e a quinta maior criptomoeda por valor, de acordo com dados da CoinGecko.

“Esta rodada de financiamento impulsionará a próxima evolução do crescimento da Circle. É particularmente gratificante adicionar a BlackRock como investidora estratégica na empresa. Estamos ansiosos para desenvolver nossa parceria”, disse o cofundador e CEO da Circle, Jeremy Allaire.

