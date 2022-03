Bitso entra em campo com o São Paulo nesta quinta e dará bitcoin de graça

No clássico contra o Palmeiras da próxima quinta-feira, 10, o São Paulo entra em campo com um 12° jogador: a Bitso. A corretora de criptomoedas vai estampar QR Codes nas camisas de nomes como Igor Gomes e Rodrigo Nestor, e quem conseguir escaneá-lo, vai ganhar R$ 50,00 para comprar bitcoin ou outra criptomoeda na Bitso.

Localizado nas mangas de todos os jogadores do time, o código incentiva o investimento em criptomoedas com um valor que pode, ainda, compensar o ingresso pago para assistir ao jogo de alguns setores da arquibancada e da cadeira cativa, que custam menos de R$ 50,00. Tudo isso, sem levar em conta o seu rendimento. O bitcoin, por exemplo, opera em alta de aproximadamente 8% apenas nas últimas 24 horas.

O QR Code também aparecerá nas telas de canais de televisão e do estádio para aumentar as chances de os torcedores conseguirem realizar sua leitura de qualquer lugar. A promoção é válida apenas durante a partida, com início às 20h30. Após seguir o passo a passo e preencher o formulário de inscrição, o prêmio será depositado na conta do usuário na plataforma da Bitso.

A Bitso já havia anunciado em janeiro o patrocínio do São Paulo pelos próximos três anos, e enxerga no futebol “a chance de aproximar cada vez mais pessoas do universo cripto, que é cheio de oportunidades”, segundo Antonio Mota, o diretor de marketing da corretora no Brasil.

“Nossa parceria com o SPFC vai muito além de uma estampa da nossa marca na camisa do time. Queremos criar possibilidades de interagir com os torcedores buscando estreitar os laços entre a Bitso e os fãs do futebol e tornar as criptomoedas cada vez mais úteis no dia a dia de todos”, declarou Mota.

Apenas pessoas maiores de 18 anos e residentes do Brasil poderão participar da promoção. O uso do código é limitado a uma vez e o investimento deve ser realizado na plataforma da Bitso, conforme diz o regulamento.

