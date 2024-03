Bitcoin volta a despencar e ‘ainda parece sobrecomprado’, segundo o JPMorgan

Nesta sexta-feira, 22, o bitcoin volta a despencar em uma semana repleta de altos e baixos. Após máximas históricas consecutivas, a principal criptomoeda do mercado enfrenta uma alta volatilidade e “ainda parece sobrecomprada”, de acordo com especialistas do JPMorgan.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 62.834, com queda de 6,1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Desde o início de 2024, a criptomoeda ainda acumula alta de 48,6%, apesar desse valor já ter sido maior.

Novas quedas por vir?

Em nota para a Bloomberg, analistas do banco JPMorgan disseram que novas quedas do bitcoin ainda podem acontecer até o halving, evento que cortará a sua emissão pela metade em abril deste ano.

“À medida que nos aproximamos do halving, é mais provável que a realização de lucros continue, especialmente contra um cenário de posicionamento que ainda parece sobrecomprado, apesar da correção da semana passada”, disseram os analistas do JPMorgan.

Em fevereiro, o gigante bancário previu que o preço do bitcoin deve cair para US$ 42 mil depois do halving, à medida que “a euforia induzida pela atualização do bitcoin diminuir”.

Por que o bitcoin despencou?

Além disso, a decisão do banco central norte-americano de manter a taxa de juros no país na última quarta-feira, 20, não foi suficiente para sustentar um movimento de alta concreto, apesar de ter feito o preço do bitcoin disparar por determinado período.

“Não houve muitas novidades macroeconômicas que pudessem sustentar o ritmo otimista dos investidores. Afinal, mesmo com o tom dovish do Federal Reserve, o que existem são apenas apostas de que uma parcela dos juros vai ser cortada em junho”, disse Beto Fernandes, analista da Foxbit.

“O que os dados on-chain mostram é que houve uma intensificação na chamada venda de pânico. Ou seja, uma parcela grande de bitcoins foi vendida com certo prejuízo esta semana. Isso indica a possibilidade de existir investidores menos experientes no mercado ou que estão realocando suas posições em outros ativos.

Ao mesmo tempo, os mineradores enviaram mais bitcoins às exchanges, se comparado com a última quarta-feira, 20. Isso mostra um aumento na pressão vendedora, o que ajudou a reverter a recuperação do bitcoin”, acrescentou o especialista.

