GP de Mônaco de F1 2024: horários e onde assistir ao vivo a corrida final

Neste fim de semana, a Fórmula 1 encerra a disputa do Grande Prêmio de Mônaco com o circuito urbano de Monte Carlo. Esta é a 70ª vez que a pista recebe a categoria em sua história, sendo a oitava etapa do campeonato. Neste domingo, 26, ocorre a corrida final da etapa.

Após a realização dos treinos e da classificação, com Leclerc garantindo a pole position, é hora de descobrir quem alcançará o topo do pódio.

Este fim de semana não é apenas uma celebração das características já conhecidas da prova em Monte Carlo, mas também uma homenagem a Ayrton Senna, no ano que marca os 30 anos da morte do tricampeão brasileiro.

O atual vencedor da corrida é Max Verstappen, que também venceu em 2021. O tricampeão chega com uma vitória recente no GP da Emilia-Romagna de 2024, onde igualou as oito poles consecutivas de Senna, conquistadas entre 1988 e 1989.

Em Monte Carlo, o tricampeão da Red Bull pode superar o lendário brasileiro. Mônaco também dá continuidade à temporada europeia da Fórmula 1, que começou com a corrida em Imola no último domingo.

Como assistir ao GP de Mônaco de F1 2024 online?

A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 dólares por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.

Também haverá transmissão da Band e Bandsports. É possível acompanhar as etapas online pela Bandplay.

Horários da corrida final do GP de Mônaco de F1 2024

A nova etapa da temporada de 2024 da Fórmula 1 será transmitida exclusivamente pela Band, tanto na TV aberta quanto no BandSports, canal de TV por assinatura, além de ser disponibilizada nos sites Band.com.br e Bandplay.

Corrida - domingo, 26 de maio, às 09h; Onde assistir: Bandsports, Bandplay e F1 TV.

Veja quem são os pilotos na F1 este ano

RBR : Max Verstappen e Sergio Pérez

Ferrari : Charles Leclerc e Carlos Sainz

Mercedes : Lewis Hamilton e George Russell

Alpine : Esteban Ocon e Pierre Gasly

McLaren : Lando Norris e Oscar Piastri

Sauber (ex-Alfa Romeo) : Valtteri Bottas e Guanyu Zho

Aston Martin : Fernando Alonso e Lance Stroll

Haas : Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg

RB (ex-AlphaTauri) : Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1