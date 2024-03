Bitcoin vai valer US$ 90 mil até o fim de 2024, projeta gestora Bernstein

Após divulgar sua projeção para o preço do bitcoin em 2025, a gestora bilionária Bernstein divulgou nesta semana sua expectativa para a criptomoeda neste ano. Para analistas, a tendência é que o ativo continue valorizando nos próximos meses, encerrando 2024 cotado em US$ 90 mil.

A projeção do Bernstein representa uma alta em relação à primeira previsão para a criptomoeda: inicialmente, a gestora esperava que a cotação até o fim de 2024 seria de US$ 80 mil. Com o novo valor, os analistas indicam que o ciclo de valorização esperado tende a ser ainda maior.

Por trás da análise, o relatório divulgado pela gestora aponta que o ciclo de alta do bitcoin perdeu força nos últimos dias, com o ativo voltando a ter lateralidade. Entretanto, a tendência é que o chamado halving da criptomoeda dê um novo fôlego para esse movimento.

Além disso, os analistas esperam que a atividade dos mineradores da criptomoeda diminua menos após o halving do que o projetado inicialmente. Com isso, haveria mais espaço para a valorização do ativo mesmo após o halving, que reduzirá as recompensas dos mineradores.

A gestora aponta ainda que as ações de empresas de mineração de bitcoin deverão ser ativos benéficos para os interessados em ter exposição ao mercado cripto: "Com um novo ciclo de alta do bitcoin, fortes influxos de ETFs, expansão agressiva da capacidade dos mineradores e as receitas dos mineradores mais altas de todos os tempos, continuamos a encontrar ativos atraentes".

No começo de março, o Bernstein compartilhou também uma projeção de que a criptomoeda deverá subir até chegar a um preço de US$ 150 mil até o fim de 2025, indicando uma tendência de continuidade do atual ciclo de valorização e atração de investidores.

Também em março, a gestora projetou que a capitalização do mercado de criptomoedas vai mais que dobrar até o fim de 2025. Com isso, o setor passaria a ter um valor total na casa de US$ 7,5 trilhões (mais de R$ 37 trilhões, na cotação atual).

A expectativa dos analistas é que o atual ciclo de alta que se espalhou pelo mercado cripto continue nos próximos meses, atraindo mais investidores e capital. Nesse cenário, a capitalização atual de US$ 3 trilhões saltaria para o valor estimado pela gestora.

