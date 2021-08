Bitcoin supera o patamar de US$ 47.000 após aumento de pressão compradora

O bitcoin subiu mais de 6% em um dia, rompendo a barreira dos 47 mil dólares devido a uma forte pressão compradora.

A maior criptomoeda do mundo atingiu um pico de 47.890 dólares nas últimas 24 horas, e no momento acumula uma alta de 62,2% durante o ano, segundo dados da Coindesk.

“O que verificamos é que os participantes do mercado estão testando esse nível de preços e reagindo às notícias positivas da Coinbase”, disse Daniel Kim, head de mercados capitais na companhia descentralizada australiana Maple Finance.

O volume horário de operações do bitcoin negociado à vista em várias corretoras também atingiu o seu maior patamar esta semana. Enquanto isso, o volume diário registrou seu maior valor na quinta-feira, 19, confirmando a força do movimento de alta.

“Temos ouvido comentários de que fundos hedge consideravam a faixa dos 45.000 aos 50.000 dólares como um nível chave para que este fosse um ‘mercado de bitcoin’”, disse Kim. “Nas últimas duas semanas, observamos a demanda por empréstimos da nossa USDC institucional crescer significativamente”.

Outras criptomoedas entre as 20 maiores em valor de mercado também subiram consideravelmente. Cardano, ether, polkadot, uniswap e polygon tiveram as maiores altas no período de 24 horas.

Texto traduzido e republicado com autorização da Coindesk

