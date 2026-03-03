Future of Money

Bitcoin subvalorizado em relação ao ouro pode sinalizar alta

O ouro ficou "sobrevalorizado" após subir para mais de US$ 5.247 por onça, de acordo com um especialista

Publicado em 3 de março de 2026 às 11h30.

O bitcoin está relativamente subvalorizado em comparação com o ouro e a oferta monetária global, o que pode sinalizar uma reversão de preços, de acordo com Samson Mow, CEO da Jan3.

“O bitcoin está cerca de 24% a 66% abaixo de sua tendência em relação à capitalização de mercado do ouro ou à oferta monetária global, enquanto o ouro está sobrevalorizado”, disse Mow em uma postagem de sábado no X.

Os contratos futuros de ouro para entrega em abril fecharam na sexta-feira a US$ 5.247,90; o ouro tokenizado PAX Gold USD estava sendo negociado a US$ 5.404,14 no momento da redação deste texto.

Mow também citou o Z-score do bitcoin, uma métrica que rastreia o quão próximo o preço do BTC está de sua média histórica. Um Z-score de 0 indica que o preço está em linha com a média, enquanto um Z-score acima de 0 indica que o preço está se movendo acima dos níveis médios.

Uma pontuação abaixo de 0 indica que o preço está sendo negociado abaixo da média. Quando o índice Z da relação bitcoin/ouro cai abaixo de -2, o bitcoin experimentou altas de preço "significativas", disse Mow. O índice Z da relação BTC/ouro está em torno de -1,24 no momento da redação deste texto.

Dados do TradingView mostram que a métrica caiu abaixo de -3 em novembro de 2022, em meio ao colapso da exchange de criptomoedas FTX e à alta de mais de 150% no preço do BTC nos 12 meses seguintes.

Anteriormente, um padrão semelhante ocorreu durante a crise da Covid em março de 2020, quando a métrica caiu abaixo de -2 e o bitcoin atingiu uma mínima de cerca de US$ 3.717. O bitcoin subiu mais de 300% nos 12 meses seguintes e, em novembro de 2021, atingiu o que era então a máxima histórica de cerca de US$ 69 mil.

Bitcoin vai despencar para US$ 50 mil?

A análise de Mow apresenta uma visão contrária à de outros analistas, que preveem mais dificuldades para o mercado de criptomoedas e uma queda ainda maior nos preços do bitcoin devido à incerteza dos investidores e às tensões geopolíticas.

Segundo analistas do mercado de criptomoedas, o preço do BTC pode estar caminhando para US$ 50 mil , e essa movimentação pode estar espelhando o mercado de baixa de 2022.

O bitcoin caiu mais de 50% do pico ao vale, atingindo uma mínima de US$ 60 mil , antes de apresentar uma recuperação limitada para os níveis atuais próximos a US$ 66.400, em decorrência dos acontecimentos deste fim de semana no Oriente Médio.

 

Acompanhe tudo sobre:BitcoinOuro

