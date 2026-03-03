Ouro cai até 4% apesar de busca por proteção em meio à guerra do Irã

Os preços do ouro spot chegaram a uma queda de até 4% nas negociações desta terça-feira, 3, revertendo parte do avanço provocado pelo conflito entre Estados Unidos (EUA), Israel e Irã.

Após abrir em níveis acima de US$ 5.380 por onça, o preço do spot caiu para abaixo de US$ 5.080 antes de recuperar, parcialmente, parte das perdas no decorrer da manhã.

Os contratos futuros de ouro caíram, ainda, cerca de 2,80%, com variações de US$ 5.082,70 a US$ 5.394,20, de acordo com dados consultados no Investing.com, por volta das 10h50.

Mesmo em um ambiente geopolítico que favorece a entrada em ativos seguros, como o ouro, a pressão vendedora se intensificou à medida que o dólar se fortaleceu, segundo fontes ouvidas pela Reuters.

"O dólar está disparando, assim como os títulos do Tesouro americano, e isso está criando um forte obstáculo para o ouro e, particularmente, para a prata", pontuou o analista Ross Norman.

A prata à vista registrou queda de 9,1%, para US$ 81,31 a onça, depois de alcançar sua maior cotação em mais de quatro semanas na segunda-feira, 2.

Essa combinação de fatores, disseram especialistas à agência, tem contrabalançado o papel tradicional de proteção em momentos de turbulência, como o enfrentado atualmente no Irã.

Alta de quatro semanas

O conflito no Irã aumentou a demanda por proteção desde a semana passada, levando o ouro a atingir quatro semanas de alta em sessões anteriores, segundo as fontes consultadas pela Reuters.

A recuperação do dólar nos últimos pregões, combinada com expectativas de que o banco central dos EUA, Federal Reserve (Fed), mantenha os juros altos por mais tempo tem limitado os ganhos do metal.

No entanto, o otimismo segue: a BMI, unidade da Fitch Solutions, afirmou à Reuters que o ouro pode atingir um recorde histórico acima de US$ 5.600 por onça na semana se o conflito não escalonar.

"Em um ambiente onde os riscos geopolíticos se cruzam com as pressões inflacionárias e as complexidades da política monetária, o ouro se torna uma ferramenta para realocar riscos dentro das carteiras de investimento." Rania Gule, analista da XS.com em entrevista à Reuters

O movimento ocorre em um contexto em que os dados econômicos globais e as decisões de política monetária permanecem no centro das atenções dos investidores ao lado de fatores geopolíticos.