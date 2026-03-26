Bitcoin retorna para US$ 69 mil e 'segue pressionado no curto prazo'

Nesta quinta-feira, 26, o bitcoin é negociado na casa dos US$ 69 mil após ter chegado aos US$ 71 mil na última quarta-feira, 25. A maior criptomoeda do mundo segue "pressionada no curto prazo", segundo um especialista da Bitget, que menciona a falta de apetite ao risco e a atenção aos desdobramentos das tensões no Oriente Médio como fatores que podem impactar o cenário atual para as criptos.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 69.407, com alta de apenas 0,1% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda também teve alta de 0,1%.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "medo extremo" em 10 pontos.

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O que está acontecendo com o bitcoin?

"O bitcoin segue pressionado no curto prazo após mais uma rejeição na região da média móvel de 50 dias, próxima dos US$ 72.2 mil, reforçando a dificuldade do ativo em retomar um movimento de alta mais consistente. O ambiente macro continua sendo um fator relevante, com a incerteza em torno do possível cessar-fogo entre EUA e Irã impactando o apetite por risco e mantendo a demanda institucional mais contida", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

"Esse cenário de cautela também se reflete nos fluxos dos ETFs à vista, que alternam entre entradas e saídas ao longo da semana, evidenciando a falta de convicção dos investidores institucionais. Em vez de uma direção clara, o mercado parece adotar uma postura de espera por um catalisador mais forte. Do ponto de vista técnico, o RSI em 48 sugere um viés levemente baixista, ainda sem sinais claros de reversão. Para que o sentimento melhore, o bitcoin precisa recuperar a média móvel de 50 dias (~US$ 72.2 mil) e, em seguida, romper a resistência em US$ 72.6 mil", acrescentou.

"Por outro lado, a perda do suporte em US$ 69 mil pode abrir espaço para uma correção mais profunda até a região de US$ 65.9 mil, que marca a base do range recente. Até lá, o bitcoin deve seguir oscilando dentro de um intervalo, com leve pressão de queda", concluiu o especialista.

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