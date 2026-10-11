Future of Money
BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

O prazo de outubro para as PSAVs é a largada, não a chegada

O pedido de autorização ao Banco Central encerra uma etapa importante da regulação dos criptoativos no Brasil

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 10h00.

Priorizar nos meus resultados Google
Tudo sobreRegulamentação
Saiba mais

Por Vanessa Butalla*

O Brasil ocupa a primeira posição mundial no índice de adoção de criptoativos, segundo a Chainalysis, com US$ 252,5 bilhões movimentados nos 12 meses encerrados em junho de 2026. Não à toa, quase 29 milhões de brasileiros - 17,2% da população, de acordo com o Datafolha - já investiram no setor, uma presença 2,3 vezes maior do que a de quem já teve ações na bolsa. Agora, esse mercado, que só cresce no país, se aproxima de um dos marcos mais relevantes de sua trajetória: a entrada definitiva em uma nova etapa regulatória.

Em 30 de outubro vence o prazo para que os prestadores de serviços de ativos virtuais (PSAVs) já em atividade no país apresentem ao Banco Central seus pedidos de autorização para operar sob o novo arcabouço do setor.

A data não deveria surpreender ninguém. A Lei nº 14.478, que estabeleceu as bases dessa regulamentação, foi aprovada no fim de 2022. O setor sabe, há quase quatro anos, que caminharia para esse ponto. Ainda assim, um estudo divulgado em agosto pela ABToken, Zetta e ABFintechs, com dados da CertiK, mostrou que 80% dos projetos avaliados ainda estavam nas etapas iniciais de adequação, com menos de 30% do escopo concluído.

Diante desse cenário, pode ser tentador, em um primeiro momento, medir o sucesso da regulação pelo número de empresas autorizadas ou pelas que deixarem o mercado. Esses números vão importar, é claro, mas não serão suficientes. O teste real será outro: nos próximos meses e anos, precisaremos observar se foi ampliado o capital institucional interno e externo, criaram-se condições mais equilibradas de concorrência e, com isso, os investidores tiveram acesso a melhores produtos com mais segurança.

Reconfiguração do mercado de criptoativos

Para as PSAVs, adequar-se a essa nova realidade vai muito além de protocolar um pedido. Significa revisar processos de ponta a ponta, documentar controles, formalizar estruturas de governança e demonstrar ao supervisor, de forma consistente, como esses mecanismos funcionam na prática. O capital mínimo exigido de uma PSAV varia de R$ 10,8 milhões a R$ 37,2 milhões, e o setor estima um investimento expressivo de milhões por ano apenas para manter em pleno funcionamento a estrutura de compliance - governança, auditorias, segurança cibernética, reportes periódicos ao Banco Central.

Empresas que historicamente estruturaram suas operações por analogia ao mercado financeiro tradicional entraram nessa fase em vantagem, mas o esforço de adaptação e manutenção é relevante para todos.

Algo que já estamos observando, e deve se intensificar no curto prazo, é uma reconfiguração do mercado como um todo: empresas deixando determinadas atividades, outras migrando do varejo para o B2B e movimentos de consolidação ganhando força.

Essa reação é saudável. Regulação não é apenas custo de conformidade; é também infraestrutura de confiança. Regras claras reduzem a incerteza que ainda afasta parte do capital institucional brasileiro e estrangeiro de um setor que, até aqui, carregava o risco de operar em uma zona cinzenta. Essa mesma clareza deve acirrar a disputa com bancos e corretoras tradicionais, que aguardavam um ambiente regulatório mais definido para entrar de maneira mais decisiva em cripto.

Permitir o desenvolvimento sem comprometer a segurança

No entanto, a entrada das empresas do mercado tradicional não elimina a complexidade inerente ao setor. Por se tratar de uma dinâmica totalmente nova para eles, sua curva de aprendizado e adaptação tende a ser mais gradual do que a de quem já nasceu e opera nesse ecossistema. É justamente no domínio dos serviços nativamente cripto, que tem o real potencial de entrega de valor ao investidor, que os players originais mantêm sua principal vantagem competitiva. A pergunta que vale a pena fazer, portanto, já não é se o setor vai competir com o sistema financeiro tradicional, mas como essa competição vai acontecer e quem conseguirá entregar valor real aos investidores.

Entre os desafios desse novo cenário, o ponto decisivo para determinar a efetividade da nova regra será encontrar o ponto de equilíbrio: permitir o desenvolvimento de um mercado inovador sem travar sua evolução ou comprometer a segurança dos investidores. A regulamentação nasceu da premissa de que empresas que oferecem serviços semelhantes ao investidor brasileiro devem seguir padrões equivalentes de governança e proteção. Garantir essa isonomia em um ambiente inerentemente global e digital é o grande desafio dos próximos anos, criando um ecossistema seguro para todos os participantes sem comprometer o seu desenvolvimento.

Ativos virtuais têm particularidades sem paralelo perfeito no sistema financeiro tradicional - provedores de liquidez, atendimento diferenciado a não residentes, stablecoins e infraestrutura de mercado, entre outras. O objetivo regulatório permanece o mesmo em todos esses casos: segurança, integridade e proteção ao cliente. Mas os instrumentos para alcançá-lo precisam considerar como esse ecossistema funciona de fato. Por isso, a publicação de uma norma não encerra o trabalho. Mercados novos exigem diálogo contínuo entre supervisores e participantes.

Um novo momento para cripto no Brasil

Fato é que o sistema financeiro tradicional levou décadas para chegar ao desenho regulatório que tem hoje. Inovações mais recentes, como as instituições de pagamentos e o Pix, ainda seguem em constante análise e adaptação, o que é natural. Não é razoável, portanto, esperar que um mercado brasileiro com pouco mais de dez anos alcance seu formato definitivo em uma única rodada.

Por isso, a chegada de 30 de outubro será, ao mesmo tempo, ponto de chegada e ponto de partida. Chegada porque encerra uma fase de expectativa que já dura quase quatro anos. Partida porque inaugura o período em que poderemos avaliar o que as regras mudam, na prática, para investidores e empresas.

O setor cripto brasileiro passou os últimos anos buscando reconhecimento institucional. Agora começa o momento de provar que inovação, competição e segurança podem avançar juntas em um ambiente regulado. E esse sim será um importante indicador de sucesso. E esse sim será o verdadeiro indicador de sucesso.

*Vanessa Butalla é vice-presidente de Jurídico, Compliance e Riscos do Mercado Bitcoin

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:RegulamentaçãoCorretorasCriptomoedas

Mais de Future of Money

Um ano após queda bilionária, criptomoedas buscam novas apostas

Por que a Solana começa a entrar no radar do investidor tradicional?

A tokenização de ativos reais já fracassou uma vez; por que desta vez é diferente?

Recusa de brasileiros a comprar com IA despenca, mas 41% ainda exigem confirmação humana

Mais na Exame

Pop

Dia das Crianças: 10 filmes para assistir em família no streaming

Brasil

Círio de Nazaré 2026: entenda a história, símbolos e milagres da romaria

Negócios

Operador entrega 88 atestados e é descoberto atuando como pastor

Exame IN

O que a computação quântica vai mudar na IA — e o que ela (ainda) não consegue fazer