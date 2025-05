Bitcoin hoje: criptomoeda ultrapassa US$ 97 mil e está em momento decisivo entre correção e máxima

Nesta sexta-feira, 2, o bitcoin é negociado acima de US$ 97 mil, patamar de preço que não era revisitado desde fevereiro deste ano, há cerca de dois meses. A maior criptomoeda do mundo segue acumulando forte interesse institucional e se consolidando no mercado frente a outros ativos.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 97.081, com alta de aproximadamente 0,7% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a principal criptomoeda do mercado acumula alta de 2,6%.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Correção ou máxima histórica?

“Se houver continuidade da alta, o preço do bitcoin poderá atingir as resistências de curto e médio prazo que estão nas regiões de liquidez dos US$ 98.800 e US$ 105.140. No entanto, caso entre força vendedora e reverta o movimento de alta, os suportes de curto e médio prazo estão nas áreas de valor dos US$ 93.400 e US$ 84.500”, disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Já para Guilherme Prado, country manager da Bitget, o bitcoin pode estar em um momento decisivo entre a correção e a máxima histórica.

“O rompimento da resistência em US$ 96 mil reflete uma conjunção de fatores técnicos e estruturais. Do ponto de vista técnico, o RSI em 71 indica sobrecompra, o que pode antecipar uma correção. No entanto, se o indicador se mantiver acima de 70 com volume crescente, a tendência altista pode ganhar força, com o bitcoin mirando a barreira psicológica dos US$ 100 mil — um possível gatilho para novo recorde histórico ainda neste semestre”, disse ele em nota.

Assine a newsletter do Future of Money e saiba tudo sobre o futuro do dinheiro, dos investimentos e do seu bolso.

Por que o bitcoin ultrapassou US$ 97 mil?

“O bitcoin inicia o mês de maio dando sequência à performance excepcional de abril. Mesmo com S&P500 e Nasdaq entrando em bear market, o VIX tendo superado 60 e temores de recessão por conta das tarifas comerciais, a criptomoeda fechou abril em +14%, superando inclusive o ouro (5%), refúgio histórico em momentos de incerteza”, disse Matheus Parizotto, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

“Isso se deve ao contínuo e crescente apetite institucional: a MicroStrategy dobrou seu plano de compra de bitcoin para US$ 84 bilhões, e outras tesourarias corporativas seguem sinalizando aumento de posições, o que deve sustentar o fluxo de entrada nos próximos meses”, acrescentou Parizotto à EXAME.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok