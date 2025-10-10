Bitcoin hoje: cripto pode continuar caindo caso o dólar continue se fortalecendo, diz especialista

Nesta sexta-feira, 10, o bitcoin apresenta pouca variação de preço, sendo negociado "de lado" em US$ 121 mil. Após uma semana de "altos e baixos" logo no início do mês de outubro, conhecido por ser historicamente positivo para as criptos, o bitcoin pode encerrar a semana útil no vermelho em relação ao último domingo, que marcou a primeira de uma série de máximas consecutivas para a criptomoeda.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 121.454, com queda de 0,3% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap.

O que está acontecendo nos mercados?

"Os mercados asiáticos operam com volatilidade, enquanto as commodities recuam levemente após o recente rali. O índice MSCI Ásia Pacífico ex-Japão caiu cerca de 0,2%, pressionado pelas quedas em Wall Street e pelo fortalecimento do dólar, que se manteve próximo das máximas das últimas duas semanas. O iene perdeu valor frente à moeda americana, em meio a expectativas de ajustes na política monetária japonesa", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"O ouro, que recentemente ultrapassou US$ 4 mil por onça, apresentou leve correção. As apostas em um corte de juros pelo Fed em outubro seguem elevadas, com probabilidade precificada em cerca de 94,1%. O bitcoin, cotado em torno de US$ 121.2 mil, tem perspectiva de curto prazo neutra a levemente negativa. A força do dólar limita o potencial de alta do ativo, enquanto a moderação nas commodities e o ajuste de posições nas bolsas reduzem o fluxo especulativo", acrescentou.

"Embora a expectativa por cortes de juros ainda ofereça suporte, esse fator já está amplamente incorporado aos preços. O bitcoin tende a oscilar entre US$ 118.5 mil e US$ 124 mil, com risco de teste de suporte caso o dólar continue se fortalecendo ou se os discursos do Fed forem considerados insuficientemente dovish", concluiu o especialista.

