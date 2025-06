Bitcoin hoje: criptomoeda não ultrapassa resistência em US$ 110 mil e cai para US$ 106 mil

Nesta quinta-feira, 12, o bitcoin voltou a cair após dias sendo negociado na faixa dos US$ 109 mil. A maior criptomoeda do mundo não conseguiu romper a resistência de US$ 110 mil, segundo especialistas. No último mês, o bitcoin teve "altos e baixos", chegando a atingir a máxima histórica de US$ 112 mil e despencar para US$ 100.500 com os conflitos públicos entre Elon Musk e Donald Trump. No entanto, ainda há otimismo no setor.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 107.085, com queda de 2,3% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nas últimas 24 horas, a criptomoeda chegou a cair para US$ 106.611.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

"Na última segunda-feira, 9, o bitcoin atingiu a máxima do mês nos US$ 110.530, no entanto, após atingir esse nível de preço, entrou um forte fluxo vendedor fazendo com que a principal criptomoeda do mercado recuasse, até o momento desta escrita -3%", disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

"Se houver continuidade da força vendedora, o preço do bitcoin poderá buscar os suportes de curto e médio prazo nas áreas de valor dos US$ 104.780 e US$ 101.900. No entanto, caso entre força compradora e reverta o movimento, a resistência de curto prazo está na região de liquidez dos US$ 111.300. Já a de longo prazo está no primeiro nível da extensão de Fibonacci, na faixa dos US$ 112.950", acrescentou.

O que está acontecendo com o bitcoin?

"O bitcoin segue em uma fase de consolidação, oscilando entre US$ 107 mil e US$ 110 mil nas últimas 24 horas, em meio a um cenário macroeconômico que favorece ativos de risco. A continuidade dos aportes robustos em ETFs de bitcoin — que já somam mais de US$ 431 milhões em entradas diárias — reforça o apetite institucional e consolida o ativo como uma reserva de valor legítima no ambiente corporativo", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

"Além disso, os dados de inflação abaixo do esperado nos EUA aumentam a probabilidade de cortes de juros ainda em 2025, o que sustenta o viés positivo no mercado. Do ponto de vista técnico, o bitcoin mantém uma estrutura altista, com suporte importante acima de US$ 105 mil e indicadores como RSI e MACD ainda longe de sinalizarem reversão", acrescentou.

"Um rompimento consistente acima de US$ 112 mil pode impulsionar o preço em direção à faixa de US$ 115 mil a US$ 120 mil. Já uma eventual perda do suporte pode levar o ativo à região entre US$ 97 mil e US$ 100 mil, onde há forte concentração de demanda", concluiu o especialista.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok