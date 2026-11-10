Magazine Luiza sobe até 17% na bolsa: o que o mercado viu de bom no balanço?

O que aconteceu? O Magazine Luiza (MGLU3) teve lucro ajustado de R$ 14 milhões no terceiro trimestre de 2026, ante prejuízo ajustado de R$ 50 milhões um ano antes. No dado contábil, o prejuízo foi de R$ 11 milhões.

teve no terceiro trimestre de 2026, ante prejuízo ajustado de R$ 50 milhões um ano antes. No dado contábil, o prejuízo foi de R$ 11 milhões. As ações chegaram a subir 16,95% nesta terça-feira, 10, e eram negociadas a R$ 6,61, em alta de 13,18%, às 10h47.

nesta terça-feira, 10, e eram negociadas a R$ 6,61, em alta de 13,18%, às 10h47. A prévia de outubro animou o mercado, com vendas das lojas físicas 16% maiores e alta de 14% no e-commerce próprio.

e alta de 14% no e-commerce próprio. XP e Itaú BBA veem a varejista ganhando participação de mercado, mas apontam os juros altos como freio para o resultado.

As ações do Magazine Luiza (MGLU3) abriram o pregão desta terça-feira, 10, em forte alta, um dia depois da divulgação do balanço do terceiro trimestre. Na máxima do dia, os papéis chegaram a R$ 6,83, alta de 16,95% sobre o fechamento de segunda-feira, de R$ 5,84. Às 10h47, subiam 13,18%, cotados a R$ 6,61.

O volume negociado na primeira hora de pregão somava R$ 161,7 milhões, pouco mais da metade da média diária de três meses, de R$ 303,2 milhões, segundo dados do Itaú BBA.

O salto acontece depois de um tombo. Até o fechamento de segunda-feira, a ação acumulava queda de 54,1% em um mês, de acordo com o Itaú BBA, depois de ter subido mais de 50% em um mês entre setembro e o início de outubro. Mesmo com a alta desta terça, o papel ainda recua 26,16% em 2026.

Outubro roubou a cena

Para os analistas, o dado mais importante não estava no trimestre em si, mas no fato relevante que a companhia publicou junto com o balanço, com a prévia operacional de outubro. A XP afirma que os investidores devem olhar principalmente para esses números, que indicam uma virada no crescimento on-line combinada com um desempenho forte das lojas.

A receita bruta das lojas físicas da controladora cresceu 16% em outubro na comparação anual, depois de alta de 12% em setembro e de 8% entre janeiro e agosto. No e-commerce com estoque próprio (1P), a mudança foi mais brusca, com alta de 14% em outubro, ante 5% em setembro e queda de 12% de janeiro a agosto.

Somando os canais, a receita bruta da controladora avançou 15% em outubro, depois de recuar 2% no acumulado de janeiro a agosto, segundo cálculo do Itaú BBA.

A administração atribui a aceleração à menor oferta de concorrentes em dificuldades e a um ambiente on-line mais racional, com menos pressão de gastos com mídia paga. Os bens duráveis, núcleo do negócio, cresceram mais de 20 pontos percentuais acima das demais categorias, e a participação de mercado avançou 1,5 ponto percentual em pouco mais de um mês, principalmente em itens pesados. Nesse segmento, a rede logística da Magalog dá vantagem competitiva à empresa, segundo a XP.

O Itaú BBA liga a virada à crise da Casas Bahia, que entrou com pedido de recuperação judicial em agosto. A XP cita o fechamento de lojas da concorrente como fonte da demanda capturada pelo Magalu, que já vinha dizendo estar entre os mais preparados para capturar as vendas da Casas Bahia. A gestão vê esses ganhos como estruturais, o que, para o Itaú BBA, pode sustentar um crescimento mais rápido nos próximos trimestres.

As parcerias para vender nas plataformas da Amazon, do Mercado Livre e da Shopee também ajudaram. Segundo a administração, os resultados estão acima do esperado, com margem de contribuição superior à das vendas nos canais próprios que dependem de mídia paga.

Lojas físicas seguraram o trimestre

No terceiro trimestre, as lojas físicas compensaram a fraqueza do digital. As vendas nas mesmas lojas (SSS) subiram 9,5%, acima dos 7,7% projetados pelo Itaú BBA, e o volume de vendas (GMV) das lojas cresceu 10%, com ganho de participação de mercado.

No e-commerce, o GMV caiu 10%, com recuo de 9% no 1P, ainda no início do ganho de escala das parcerias, e de 12% no marketplace (3P), segundo a XP. O GMV total da companhia recuou 4% na comparação anual. A receita líquida ficou perto da estabilidade e veio levemente acima das projeções das duas casas.

O Ebitda ajustado somou R$ 710 milhões, com margem de 7,9%, estável em relação ao ano anterior. O número veio 2,5% acima da projeção da XP e 0,5% acima da do Itaú BBA. A margem bruta, de 31,6%, foi sustentada pela migração do crédito direto ao consumidor (CDC) para a financeira própria, a Magalupay SCFI, que tem margens estruturalmente mais altas, de acordo com a XP.

O crescimento dessa carteira de crédito, por outro lado, elevou as provisões para perdas a R$ 167 milhões, alta de 48% no ano e 28% acima do esperado pelo Itaú BBA. O banco interpreta o aumento como provisionamento antecipado de uma carteira em expansão rápida, já que a qualidade dos ativos se manteve. A inadimplência acima de 90 dias da Luizacred ficou em 7,3%, queda de 0,7 ponto percentual.

Na última linha, a surpresa positiva veio das despesas financeiras. Excluindo itens não recorrentes, elas somaram R$ 483 milhões, queda de 1,1% no ano e R$ 56 milhões abaixo da projeção do Itaú BBA. O custo com antecipação de recebíveis caiu 9%, para R$ 197 milhões. O resultado foi um lucro ajustado de R$ 14 milhões, enquanto o Itaú BBA esperava prejuízo de R$ 19 milhões.

No critério contábil, o prejuízo de R$ 11 milhões também ficou melhor que a estimativa da XP, que previa perda de R$ 33 milhões. Pelo cálculo do Itaú BBA, que exclui os incentivos fiscais de ICMS, o prejuízo ajustado foi de R$ 78 milhões, menor que os R$ 137 milhões do terceiro trimestre de 2025.

Onde o balanço decepcionou

O ponto fraco foi a geração de caixa. Os estoques aumentaram R$ 378 milhões no trimestre, em preparação para a Black Friday, enquanto o saldo com fornecedores cresceu apenas R$ 74 milhões. Segundo a XP, a empresa antecipou cerca de R$ 300 milhões em pagamentos e reduziu em R$ 1,5 bilhão o risco sacado, operação em que bancos adiantam o pagamento a fornecedores, trocando-o por pagamento direto.

Com isso, o fluxo de caixa livre depois de investimentos e arrendamentos ficou negativo em R$ 81 milhões, ante R$ 62 milhões positivos um ano antes. O Itaú BBA esperava geração de R$ 200 milhões, mas a dívida líquida ajustada ficou praticamente estável. A administração afirma que os prazos médios de pagamento foram mantidos. O tema deve ter sido explorado na teleconferência com analistas desta terça-feira.

Juros altos adiam a recompensa

Mesmo com a leitura positiva do trimestre, o Itaú BBA cortou suas projeções. O banco incorporou um novo cenário macroeconômico com juros altos por mais tempo, sem cortes da Selic em 2027, PIB mais fraco e inflação maior. A estimativa de lucro para 2027 caiu 14,1%, para R$ 667 milhões, e a de 2028 recuou 16,1%.

O preço-alvo para o fim de 2027 foi reduzido de R$ 16 para R$ 14,50, mas a recomendação de compra (outperform) foi mantida. Em relação à cotação de R$ 6,61 desta manhã, o novo alvo indica potencial de valorização de cerca de 119%. Para o banco, o ganho de participação de mercado, raro no varejo atual, justifica a aposta mesmo em uma ação tão sensível aos juros.

A XP vê uma trajetória positiva para o quarto trimestre, apoiada no ganho de escala das parcerias, mas lembra que os juros elevados pesam em várias frentes, da demanda por bens duráveis às despesas financeiras da companhia.

Dos dez analistas que acompanham o papel, dois recomendam compra (Itaú BBA e BTG Pactual) e oito têm recomendação neutra, entre eles a XP. O preço-alvo médio é de R$ 13,67, potencial de 106,8% sobre a cotação desta manhã, com estimativas que vão de R$ 9 a R$ 16.

Entre outros destaques do trimestre, a XP aponta que a Magalog já opera mais de 200 centros de distribuição e pontos de cross-docking, com entrega no dia seguinte nas principais capitais, que o lucro da Luizacred cresceu 14%, para R$ 78 milhões, e que a Magalu Cloud chegou a 2.300 clientes externos.