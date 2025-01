Novo foco de incêndio na Califórnia se aproxima de letreiro de Hollywood

Quase 48 horas após o primeiro foco ter sido registrado pelas autoridades da Califórnia, os incêndios florestais que estão varrendo o condado de Los Angeles, no sul do estado mais populoso dos EUA, continuam a se espalhar e ameaçar locais icônicos de uma das cidades mais conhecidas do mundo. Ao menos cinco pessoas morreram em decorrência do fenômeno extremo, que já queimou uma área de aproximadamente 11 mil hectares (o equivalente a cerca de 15 mil campos de futebol), e motivou ordens de retirada que afetam cerca de 140 mil pessoas. Novos focos de incêndio surgiram no norte do condado e no coração de Los Angeles, o que chegou a motivar uma ordem de retirada na região da Calçada da Fama e do Hollywood Boulevard.

Mesmo com a mobilização de bombeiros e de ajuda federal ao longo da quarta-feira para combater os incêndios que queimavam no norte, leste e oeste do condado, dois novos focos foram identificados durante a noite. O principal deles nas Colinas de Hollywood — perto do mundialmente famoso letreiro. As autoridades determinaram uma zona de segurança que alcançou a Calçada da Fama e o Teatro Dolby, onde ocorre anualmente a cerimônia do Oscar. A maior parte da zona de retirada foi liberada até a manhã desta quinta, segundo um anúncio do Corpo de Bombeiros de Los Angeles. Um outro foco de incêndio foi registrado mais ao norte, a leste de Santa Clarita, quarta cidade mais populosa da Califórnia.

Um balanço parcial feito pelo chefe do departamento dos bombeiros de Los Angeles, Anthony Marrone, é de que 1,5 mil estruturas tenham sido destruídas pelo fogo nos primeiros dois dias de incêndio. Há a informação também de que 350 mil pessoas estão sem fornecimento de energia no estado, em decorrência da crise. A companhia de gás responsável pelo abastecimento do sul da Flórida também anunciou o corte no fornecimento para uma área que inclui Malibu, indicando que cerca de 15 mil usuários devem ficar sem aquecimento.

Os piores cenários ainda são em dois focos de incêndio opostos, a leste e oeste da cidade de Los Angeles — embora as autoridades considerem três dos cinco focos fora de controle. Na costa do Pacífico, o incêndio que começou nas imediações do luxuoso bairro de Palisades varreu uma área extensa e continua sem sinal de controle. As ordens de retirada e o caos provocado pelo combate às chamas também criou efeitos indiretos.

Autoridades da cidade de Santa Monica, por exemplo, declararam um toque de recolher do pôr do sol ao nascer do sol para a parte da cidade sob ordem de evacuação obrigatória, argumentando que há um maior risco de atividades criminosas nas áreas em que as pessoas foram instruídas a se retirarem.

Todas as mortes, no entanto, foram registradas a leste de Los Angeles, no incêndio batizado de Eaton — por ter começado na região de um cânion de mesmo nome, perto das cidades de Pasadena e Altadena. Ordens de retirada foram emitidas até para moradores em áreas mais afastadas da linha de frente, por causa da contaminação de reservas de água por detritos das construções destruídas pelo fogo.

No incêndio Hurst, na região do Vale de São Fernando, a maior parte das chamas segue sem controle, com os bombeiros afirmando ter feito progresso e contido algo em torno de 10% da área afetada. Quase 350 hectares permanecem pegando fogo.

Com o avanço das chamas, espalhadas por ventos de até 160 km/h, mais de 100 mil pessoas foram convocadas a se retirar de casa e tiveram que buscar abrigo. Parte dos afetados em Palisades e áreas contíguas buscaram abrigo no Sunset Tower Hotel, que tem como "habitués" famosos como a atriz Jennifer Aniston e o magnata Jeff Bezos.

Uma série de empresas de tecnologia também entraram em uma corrente de solidariedade para tentar aplacar a crise. O AirBnB e o criou uma iniciativa para oferecer moradia temporária para pessoas afetadas pelos incêndios e ampliou sua política de reembolso para reservas nas regiões afetadas — esta segunda medida, também adotada pela empresa de hospedagem Vrbo. Uber e Lyft ofereceram corridas gratuitas ou com desconto para retirar pessoas das áreas de risco e levá-las para abrigos.

O Serviço Nacional de Meteorologia americano afirmou que os fortes ventos, um fenômeno chamado de ventos de Santa Ana, estarão em um patamar entre moderado e forte entre esta quinta e sexta-feira. Equipes dos serviços de emergência disseram que pretendem utilizar o momento atual, em que foi registrado uma menor intensidade para controlar o fogo o máximo possível, mas a janela pode ser curta, a depender da força que a tempestade de vento recupere até a noite.

Ainda de acordo com a previsão dos meteorologistas, a situação mais grave deve ser na região de Santa Clarita, ao norte, e nas áreas montanhosas dos condados de Los Angeles e Ventura. A previsão é de que as condições permaneçam críticas na área metropolitana de Los Angeles até sexta-feira à noite.

Além do vento, as autoridades de combate a incêndios alertam para o estado crítico das reservas de água em meio ao trabalho. Cerca de 7,5 mil bombeiros estão atuando na tentativa de conter o fogo, e medidas de segurança, como o fechamento da rede escolar, foram adotadas. Também há recomendações como atenção à qualidade do ar pela quantidade de fumaça. Indica-se o uso de máscara de proteção, em caso de necessidade de sair de casa, e que se evite o consumo de água encanada.

No campo político, autoridades se dividiram entre apresentar respostas imediatas à situação no terreno e acusar adversários pela crise. O presidente dos EUA, Joe Biden, cancelou uma viagem à Itália para acompanhar os desdobramentos no oeste do país e prometeu fazer "tudo o que for necessário, pelo tempo que for necessário" para conter os incêndios. O presidente eleito, Donald Trump, acusou o governador da Califórnia, Gavin Newsom, um democrata de alto escalão, pelo desastre

"Uma das melhores e mais belas partes dos Estados Unidos da América está queimando até o chão", escreveu Trump na Truth Social. "Isso é tudo culpa dele!!!".

Uma estimativa apresentada pelo Centro Global do Clima, da AccuWeather, apontou que as perdas materiais nestes incêndios podem chegar a US$ 57 bilhões (aproximadamente R$ 350 bilhões no câmbio atual).