Bitcoin vai enfrentar "crise de liquidez" em 6 meses, projeta analista

O analista Ki Young Ju, CEO e fundador da empresa de inteligência de mercado CryptoQuant, chamou a atenção do mercado nesta terça-feira, 12, ao compartilhar uma projeção ousada: na visão dele, o bitcoin deverá enfrentar, em seis meses, uma "crise de liquidez".

O executivo falou sobre o tema em uma publicação no X, antigo Twitter. Nela, Ju compartilhou um gráfico que aponta que o total de unidades da criptomoeda em posse de investidores sem intenção de vender o ativo atingiu o maior valor da história. Entretanto, a demanda também tem crescido.

"Na semana passada, os ETFs de bitcoin à vista tiveram um saldo positivo de mais 30 mil bitcoins. Entidades como corretoras e mineradoras possuem um total de 3 milhões de bitcoin, incluindo 1,5 milhão de unidades que estão com empresas que operam nos Estados Unidos", destacou.

Nesse sentido, o analista considera que a criptomoeda não deverá encerrar seu ciclo atual de alta enquanto os fluxos de investimento nos ETFs não pararem. Por isso, caso o ritmo atual de aportes nos fundos continue, ele espera que o ativo enfrente uma crise de liquidez na ponta vendedora em seis meses.

"Quando ocorrer uma crise de liquidez do lado dos vendedores, o próximo topo cíclico do bitcoin poderá exceder as nossas expectativas devido à liquidez limitada do lado dos vendedores e à reduzida carteira de vendedores", pontuou Ju, indicando um potencial ainda maior de valorização da criptomoeda.

Bears can't win this game until spot #Bitcoin ETF inflow stops.

Last week, spot ETFs saw netflows of +30K BTC. Known entities like exchanges and miners hold around 3M BTC, including 1.5M BTC by US entities.

At this rate, we'll see a sell-side liquidity crisis within 6 months. pic.twitter.com/qwAbZJwSOl

— Ki Young Ju (@ki_young_ju) March 12, 2024