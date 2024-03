Apesar de críticas, CEO do JPMorgan diz que defende "direito das pessoas comprarem bitcoin"

Jamie Dimon, atual CEO do banco JPMorgan, afirmou nesta semana que, mesmo criticando o bitcoin, ele vai continuar defendendo o "direito das pessoas comprarem o ativo se elas quiserem". O executivo ficou conhecido pelas falas duras contra a criptomoeda nos últimos anos.

Durante sua participação no Australian Financial Review, Dimon foi questionado sobre a recente valorização do bitcoin, que firmou uma nova máxima histórica de preço em meio a um ciclo intenso de alta. Entretanto, o movimento não parece ter mudado a opinião do CEO sobre o ativo.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

"Eu defendo o seu direito de fumar um cigarro e defenderei o seu direito de comprar um bitcoin", disse Dimon. Ele reforçou porém que, pessoalmente, jamais iria investir na criptomoeda. "Eu realmente acho que é um risco se você for um comprador. Quando os governos olham para tudo isso, por que eles toleram?", questionou.

Essa não foi a primeira vez que o CEO do JPMorgan compartilhou uma opinião negativa sobre a maior criptomoeda do mercado. Em janeiro de 2024, ele afirmou que o ativo seria uma “pedra de estimação” e afirmou “não se importar” que grandes empresas do mercado financeiro estejam desenvolvendo iniciativas com o ativo.

Para Jamie Dimon, o bitcoin é uma “pedra de estimação” porque “não faz nada”. O CEO também disse que os casos de uso do bitcoin são ligados à “fraude, lavagem de dinheiro, tráfico sexual e evasão fiscal” e que sua recomendação pessoal é “não se envolver”.

Apesar das críticas do CEO, o JPMorgan possui diversas iniciativas com blockchain e criptoativos, indicando que reconhece o potencial do segmento.

O banco possui uma rede blockchain própria, o Onyx, e lançou recentemente uma criptomoeda, a JPM Coin, usada para pagamentos programáveis entre seus clientes.

Além disso, o JPMorgan foi escolhido pela BlackRock como um “participante autorizado” do seu ETF de bitcoin à vista, que é a maior do mundo em ativos sob gestão, aproximando o banco da criptomoeda.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok