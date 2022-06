Bitcoin como forma de pagamento? Conheça a Lightning Network

Você provavelmente já ouviu que o bitcoin não pode ser utilizado como forma de pagamento, não é mesmo? No entanto, quem diz isso está um pouco desinformado. Com a criação da Lightning Network, uma rede de segunda camada do blockchain do bitcoin, comprar coisas ou pagar por serviços com a criptomoeda se tornou totalmente possível.

Tanto é que o Twitter e até mesmo um país inteiro já utilizam a Lightning Network para processar suas transações em bitcoin, que atendem as mais diversas finalidades. Sabia que você já pode comprar roupas e bolsas da Balenciaga, apartamentos da Gafisa e muito mais com bitcoin, da mesma forma que faz com moedas “comuns”, como o dólar e o real? Mais de um quinto das empresas de El Salvador, o primeiro país a adotar a criptomoeda, já aceitam bitcoin.

Assista ao vídeo e descubra com Lucas Josa como utilizar a Lightning Network em seus pagamentos com bitcoin:

