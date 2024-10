“Bitcoin está muito próximo da recorde histórico”, diz especialista do BTG

Nos últimos dias, o preço do bitcoin quase atingiu um novo recorde histórico, mas recuou quando estava bem próximo da máxima anterior em US$ 73.750. No entanto, especialistas ainda acreditam na possibilidade da criptomoeda ultrapassar esta faixa de preço e indicam um momento “fértil” para novas altas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 71.768, com alta de apenas 0,3% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a maior criptomoeda do mundo acumula alta de 14,4%.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

Apesar do recuo próximo à máxima histórica, o bitcoin ainda deve encerrar o mês de outubro “no verde”. Conhecido como “Uptober”, combinação dos termos “up”, de “alta” em inglês, e “october”, o mês é famoso no mercado cripto por apresentar altas significativas para a criptomoeda.

“Olhando para o gráfico do bitcoin, temos a criptomoeda parando na região dos US$ 72 mil. Para mim, é muito importante que o bitcoin feche o dia de hoje acima dos US$ 71.400. Porque se isso acontecer, teremos o maior fechamento mensal da história do bitcoin. Isso é muito importante e pode direcionar a tendência da criptomoeda daqui para frente”, disse Lucas Josa, especialista em criptoativos do BTG Pactual no programa Morning Call Crypto desta quinta-feira, 31.

Quer saber todas as novidades do mercado cripto mas está sem tempo? A newsletter do Future of Money é a solução. Assine!

“Temos o resultado das eleições nos EUA para sair e precisamos ver como o mercado vai lidar com isso. Era esperado que tivéssemos um movimento de aversão ao risco que tivemos na última sexta-feira. Agora temos um cenário mais fértil para um movimento de alta”, acrescentou ele no programa disponível na íntegra no YouTube.

“No entanto, eu acho que é importante tomar cuidado dentro desse movimento porque estamos diante de um dos maiores eventos do mercado cripto. O grande recado que eu tive nos últimos meses é: não se alavanque. O bitcoin está muito próximo da máxima histórica. Não tem motivo para se alavancar aqui pensando que o Donald Trump vai vencer as eleições e o bitcoin vai disparar. Faça seu DCA e não perca esse movimento de alta. Acredito que o bitcoin se beneficia em ambos os cenários, independente de quem vencer nos Estados Unidos”, concluiu o especialista.

Conhecida como DCA, a estratégia de Dollar-Cost Averaging é muito utilizada por investidores de criptomoedas que buscam reduzir o preço médio de compra a partir de aportes recorrentes.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok