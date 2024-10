Apoio de candidatos à presidência nos EUA em cripto “pode influenciar milhões de eleitores”, diz BTG

Com as eleições para presidente dos Estados Unidos se aproximando, um tema ganha cada vez mais importância entre os candidatos. De acordo com um relatório da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, o posicionamento dos candidatos Donald Trump (Partido Republicano) e Kamala Harris (Partido Democrata) em relação aos criptoativos pode influenciar o voto de milhões de eleitores.

Enquanto Donald Trump já se autointitulou “criptopresidente” e fez uma série de promessas de campanha para o setor, como a intenção de ter “todo o bitcoin restante produzido nos EUA”, Kamala Harris apresenta postura mais comedida em relação ao assunto.

GRÁTIS: CONHEÇA AS MELHORES 3 ESTRATÉGIAS PARA INVESTIR EM BITCOIN

Quer saber como investir em cripto? Conheça estratégias recomendadas por especialistas!

De acordo com os especialistas de research da Mynt, o papel do futuro presidente será crucial para o futuro dos criptoativos no país. Isso porque o presidente terá o poder de sancionar ou vetar legislações que impactam o mercado cripto, além de ser o responsável por nomear líderes de agências reguladoras como a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e a Comissão de Negociação de Contratos Futuros de Commodities (CFTC).

Embora relativamente novo, o mercado de criptomoedas já conta com milhões de investidores que podem avaliar as propostas de Donald Trump e Kamala Harris na hora de decidir o seu voto. De acordo com o relatório, 24 a 52 milhões de pessoas nos Estados Unidos já investe ou utilizada criptoativos de alguma forma. Além disso, cripto é o segundo setor com maiores doações políticas desde 2010.

Cenários para Trump e Kamala

Enquanto boa parte do mercado acredita que uma vitória de Trump possa favorecer o mercado de criptoativos, o relatório da Mynt também prevê um cenário positivo caso o ex-presidente volte a ocupar esta cadeira no próximo ano.

“Espera-se que, além do bitcoin, os setores de stablecoins e de finanças descentralizadas (DeFi) prospere, impulsionado pela menor regulação e maior incentivo à inovação”, disseram os especialistas da Mynt sobre um cenário de vitória de Donald Trump nas eleições.

Apesar disso, os especialistas da Mynt não prevêem um cenário catastrófico para os criptoativos caso Kamala Harris vença as eleições norte-americanas.

“Uma vitória de Harris traria uma abordagem mais cautelosa em relação aos criptoativos, com uma ênfase maior na regulação e na supervisão das exchanges, além de uma regulamentação mais robusta sobre a emissão de ativos digitais”, diz o documento.

“Embora essa postura regulatória possa ser vista como rígida, ela pode proporcionar benefícios para empresas que buscam maior clareza regulatória, o que facilitaria sua expansão no mercado”, acrescentaram os especialistas.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Compre as maiores cryptos do mundo em minutos direto pelo app. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | Tik Tok