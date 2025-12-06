Bitcoin: a criptomoeda que nunca esteve em mercado de baixa

Por Gabriel Fauth*

A emoção afeta a todos nós, pois todos os dias os mercados se movimentam, mesmo que no fim do dia fechem no mesmo lugar. Seja você trader ou investidor, é diariamente influenciado pelos movimentos inconstantes do mercado.

Quanto maior a volatilidade, maior a euforia ou o medo. Quanto maior a incerteza, maior a volatilidade.

A verdade é que este texto nem precisaria ser longo para explicar por que o bitcoin sempre esteve em alta, mas ele precisa ser longo para mostrar por que tantas pessoas estão se perdendo nos fundamentos dos próprios investimentos, deixando de dar um passo para trás e observar o quadro completo. A imagem abaixo fala mais do que mil palavras:

O bitcoin em dólar nunca esteve em um mercado de baixa e, na verdade, está subindo desde 2009. As quedas parecem expressivas quando observadas a partir das máximas (80%–90%), mas ainda assim não são suficientes para caracterizá-lo como um ativo em mercado de baixa.

Como caracterizar um mercado de baixa

Por definição, um mercado de baixa é um regime de preços deprimidos porque a realidade piorou e as expectativas também. A realidade se expressa nas formas de avaliar um ativo, preço de tela, macro e valuation, e todos esses vetores convergem para a mesma conclusão: o mercado paga menos porque o risco aumentou e o crescimento evaporou.

Isso se aplica ao bitcoin? Eu diria que não. Nem o valuation, nem o macro dão base para sustentar a tese de que o crescimento do bitcoin acabou. Pelo contrário: seus fundamentos e a realidade econômica global reforçam ainda mais o potencial do bitcoin.

Toda a lógica que fortalece o bitcoin — interoperabilidade, escassez e descentralização — faz dele um ativo mais robusto do que nunca. A forma como o mundo imprime dinheiro e como governos frequentemente abusam do patrimônio dos cidadãos apenas reforça a tese da criptomoeda.

Agora, o preço de tela no curto prazo realmente pode dar a impressão de fim do mundo. No curto prazo, o bear market está aí, mas ele também expira.

Por que as pessoas estão se perdendo em seus investimentos?

Porque esquecem os fundamentos que justificaram o investimento inicial. Esquecem o fundamento do Bitcoin e acabam contaminadas por narrativas de curto prazo, por explicações improvisadas sobre movimentos micro divulgadas na mídia. São levadas pelo medo de que “agora sim o Bitcoin vai colapsar”.

A história mostra (no gráfico acima) que o ciclo é claro: expansão e contração. Quando o Bitcoin renova máximas, tende a realizar forte. Quando acumula quedas entre 70% e 90% da última máxima histórica, esse costuma ser um bom momento para acumular moedas.

Como saber se um dia o bitcoin colapsar?

Como em qualquer investimento, você deve se desfazer dele quando o fundamento que o justificou deixa de existir. Se um dia a rede for violada, se forem impressos mais bitcoins do que o protocolo permite ou se, por algum motivo, o ativo deixar de ser descentralizado — então os fundamentos se desfizeram, e o investimento deve ser encerrado sem apego.

Isso vale para todas as classes de ativos. Até lá, sempre que o mercado entrar em pânico, dê um passo atrás. Não haja por impulso. Relembre os fundamentos que o fizeram investir.

*Gabriel Fauth é operador de mercados futuros há 7 anos e é um dos contribuidores de análises e avaliações de mercado na comunidade do TradingView. O TradingView é uma ferramenta de gráficos para execução e análise do mercado, além da maior rede social para investidores e Traders.

